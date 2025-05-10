苞娜遭吐滿臉「腐爛黑水」！驅魔神劇《鬼宮》這幕嚇壞劇迷⋯收視將破10%

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像苞娜以女團宇宙少女出道，後來轉戰戲劇圈，她在《二十五，二十一》、《金字塔遊戲》等劇表現亮眼，成為受到肯定的實力派演員。近日，她獨挑大梁參演古裝劇《鬼宮》，結合傳統鬼神文化，開播以來收視率節節攀升，最新一集裡，她遭到水鬼吐滿臉腐爛黑水，驚恐的效果嚇壞眾人，全國平均收視率來到9.8%，成為本季收視最亮眼的戲劇。

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▲驅魔古裝劇《鬼宮》劇情刺激收視率越來越高。（圖／翻攝自SBS）

苞娜在《鬼宮》飾演天賦異稟的巫女，戲劇以架空的朝鮮王朝為背景，她被喚入宮解決對王懷恨在心的八尺鬼。最新一集裡，操控惡鬼的術士對她使煞，她在與水鬼對抗的途中，意外遭對方吐滿腐爛黑水，因此中煞臥病在床。

《鬼宮》特效逼真又驚悚，令觀眾看得怵目驚心，戲劇開播以來，數度把劇迷嚇得直呼「好恐怖」、「有些效果太逼真」。而戲劇事後也公開苞娜親自上陣、敬業地被潑黑水，幾乎不能呼吸，也讓粉絲佩服不已。

▲▼苞娜敬業親自上陣被吐黑水。（圖／翻攝自SBS）



《鬼宮》開播氣勢如虹，最新收視再攀高峰，從初戀救援、驅魔對決到宮廷內鬥，劇情節奏飛快、高潮迭起，網友熱烈留言「劇情好燒腦又緊湊」、「驅魔與宮鬥的設定太新鮮了」，戲劇同步在Hami Video全台獨播。