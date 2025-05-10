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唱《火影忍者》主題曲爆紅！日團「FLOW」成員主動脈剝離緊急手術

記者陳芊秀／綜合報導

日本搖滾樂團「FLOW」因演唱動畫《火影忍者》片頭曲《GO!!!》走紅全球，目前正在海外展開巡演，10日官網突然宣布，樂團48歲貝斯手GOT'S因胸部主動脈剝離緊急手術，缺席10日、12日的演出，震驚各界。

▲▼唱《火影忍者》主題歌爆紅全球，日團「FLOW」貝斯手GOT`S主動脈剝離緊急手術。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼唱《火影忍者》主題歌爆紅全球，日團「FLOW」貝斯手GOT`S主動脈剝離緊急手術。（圖／翻攝自X）

▲唱《火影忍者》主題歌爆紅全球，日團「FLOW」貝斯手GOT`S（下圖左1）主動脈剝離緊急手術。（圖／翻攝自YouTube）

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綜合日媒報導，「FLOW」官方網站發表聲明，提及貝斯手GOT'S在新加坡公演後，胸口感到疼痛，並在當地醫院接受精密檢查，結果被診斷出胸部主動脈剝離，與醫師商量後決定緊急進行手術。接著聲明表示，「由於提早應對，情況並未達到嚴重的程度，目前症狀已穩定」，接下來身體狀態應能順利恢復。

▲▼唱《火影忍者》主題歌爆紅全球，日團「FLOW」貝斯手GOT`S主動脈剝離緊急手術。（圖／翻攝自X）

▲GOT`S在新加坡演唱會後突然感到胸口疼痛，被診斷出主動脈剝離。（圖／翻攝自X）

目前「FLOW」樂團正在展開世界巡迴演唱會，由於貝斯手GOT'S手術休養，原定10日在泰國曼谷、12日在馬來西亞吉隆坡的演唱會，貝斯手確定缺席。「上述演出之後的公演安排，我們將另行通知。基於優先考慮本人恢復，成員及工作人員將全力支持。關於GOT'S未來的活動，我們將根據其恢復情況，通過官方網站等途徑再度公布。敬請諒解，謝謝大家的支持。」

▲▼唱《火影忍者》主題歌爆紅全球，日團「FLOW」貝斯手GOT`S主動脈剝離緊急手術。（圖／翻攝自X）

▲「FLOW」官網聲明，泰國、馬來西亞演唱會貝斯手缺席。（圖／翻攝自X）

「FLOW」由KOHSHI（主唱）、KEIGO（主唱）、TAKE（吉他手）、GOT'S（貝斯手）以及IWASAKI（鼓手）等5人共同組成，自1998年成軍，2003年憑藉單曲《Blaster》正式出道，為動畫《火影忍者》演唱主題歌《GO!!!》在全球打開知名度，還為另一部動漫《Code Geass 反叛的魯路修》演唱主題曲，至今已在亞洲、北美、南美及歐洲19個國家的舉行過59場演出。

主動脈剝離是關乎性命的突發疾病，根據剝離的位置，疼痛會不同，主動脈剝離症狀大多為突發性劇烈胸痛、背部或腹部疼痛。

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