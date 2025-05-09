專訪／「日本最強牛郎」羅蘭放話來台灣住！　台北101旁置產：哪裡貴就買哪

記者吳睿慈／專訪

「日本第一牛郎」羅蘭（Roland）18歲開始在歌舞伎町的牛郎店上班，如今已經是男公關界的帝王，年收入破三億日幣成為日本牛郎界的傳奇。他9日來台宣傳自創品牌服裝快閃店，第四度來到台灣，他大讚「台灣最大魅力是人情味，具體講一件事，日前311大地震，台灣捐款，感受到滿滿的人情味」，有沒有機會未來在台灣買房？他自信滿滿回答：「哪裡最貴我就買哪裡！」聽聞信義區最貴，他幽默答「那我要買在台北101旁邊，到時候辦喬遷派對，再邀請你來。」

▲「日本第一牛郎」羅蘭宣傳品牌來台，研究台灣房地產「哪裡貴就買哪」。（圖／記者李毓康攝）



羅蘭9日為宣傳快閃店來到台灣，他表示「很榮幸來到台灣宣傳品牌，我運營的YouTube觀看粉絲最多的人是台灣人，所以在企劃設海外快閃店時，我就跟團隊說第一站一定要在台灣，台灣是我很喜歡的國家。」服裝品牌以極簡設計為主，他希望大家穿得簡便也能展現個人魅力，「只有你有自信就能展現個人魅力」。

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▲「日本第一牛郎」羅蘭自虧還沒財富自由。（圖／記者李毓康攝）



他會後接受《ETtoday》專訪，大讚台灣人情味，並表示有機會的話會想在台灣置產，「台灣最貴的地段在哪？」聽聞記者推薦信義區、台北101，他表示：「那就買信義區，就在台北101旁邊。」是否財富自由了？他笑答：「跟以前相比確實是比較寬裕了，但還沒達到我的理想目標。」在得知台北房價比東京貴，他震驚回答：「真的假的？那我要繼續努力工作了！」

▲「日本第一牛郎」羅蘭親自呼籲粉絲不要被騙。（圖／記者李毓康攝）



過去有粉絲遭到網路詐騙，誤以為詐欺者就是羅蘭本人，粉絲甚至直接到店裡找本尊，他也再度呼籲：「希望大家看到羅蘭名字是開心的，但也要冷靜思考一下，有沒有藍勾勾、粉絲人數等，然後我絕對不會原諒犯人！」

而他之前表示「衣服只有黑色、白色」，本次卻推出服裝快閃店，雖是極簡風，但顏色也不少，被問到是否打臉自己過去的言論？他大笑回答：「這個定義其實一定的彈性，對我來說綠色也是重要的角色，我也滿喜歡這樣的顏色，與其說推翻過去的言論，不如說是有一定彈性變化啦。」

▲「日本第一牛郎」羅蘭來台宣傳自創品牌服裝快閃店。（圖／記者李毓康攝）



羅蘭希望透過服裝品牌，傳達極簡主義、改變生活風格，「希望大家成為極簡主義者，更多時間陪伴家人、做自己的事」，透過服裝展現個人魅力與自信。他也親自宣傳表示，10、11日兩天都會在店裡陪伴粉絲。