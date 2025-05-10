ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

苗可麗馬國夜市出任務大街被粉絲堵　謝佳見助攻被雨淋慘

記者葉文正／台北報導

三立電視與華視攜手合作，並首次跨海與馬來西亞無線電視台「八度空間」聯手出擊，共同推出結合台灣夜市文化與國際交流概念的美食實境節目《我們這一攤2》。節目由五位風格各異的「明星攤主」苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰與蔡凡熙組成擺攤天團，他們遠赴馬來西亞，挑戰當地街頭市集，以刈包與麵線征服異國味蕾，展開一場充滿人情與文化碰撞的美食冒險。

▲苗可麗(右)相當受粉絲歡迎。（圖／三立提供）

▲苗可麗(右)相當受粉絲歡迎。（圖／三立提供）
此次遠征特別選定節目中最受觀眾喜愛的兩樣人氣餐點「刈包」與「麵線」作為代表台灣出征的主力料理，意圖透過最道地的街邊滋味，與馬來西亞當地的庶民飲食文化對話。五位藝人不僅肩負「行銷台灣小吃」的任務，更實際捲起袖子下廚備料、出攤販售，化身最接地氣的美食外交大使。在當地，節目團隊獲得馬來西亞藝人謝佳見熱情支援，不僅擔任導遊與翻譯，更大方充當「擺攤工讀生」，協助採買、備料、甚至進廚房幫忙出餐。謝佳見幽默笑說：「我雖然滑雪滑到手痠，但這次就是來當你們的工具人！」一語笑翻全場。他更盡地主之誼，第一天便帶藝人們直奔當地經典美食肉骨茶，大啖地道馬式料理，並親自引導團隊前往熟食中心、夜市踩點勘查。

▲苗可麗(右)相當受粉絲歡迎。（圖／三立提供）

▲下大雨謝佳見(右起)蔡昌憲與蔡凡熙相當狼狽。（圖／三立提供）

胡宇威表示，這是他第一次真正深入馬來西亞街頭文化，「光是吃，就讓我大開眼界。吃到的味道跟之前想像的馬來西亞完全不一樣，因為之前只吃過沙嗲、海南雞、肉骨茶，這次甚麼都吃到，太滿足，而這次光先嚐試當地刈包就吃了兩家，原來馬國的刈包和麵線有這麼多變化！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲苗可麗(右)相當受粉絲歡迎。（圖／三立提供）

▲一行人在馬國接受挑戰。（圖／三立提供）

胡宇威驚喜分享，不少當地刈包加入炸魚排、生菜等新組合，與台灣印象中的肥肉夾酸菜口味截然不同，而麵線也展現出在地的創意風味。為了備戰擺攤，藝人們走訪當地傳統市場，學習挑選食材與理解風味偏好。蔡昌憲更親自學習手擀刈包皮，與大廚從一開始的英文雞同鴨講，到最後發現大廚其實會說華語才鬆口氣。

然而擺攤之路並不總是順遂。正當大家備妥食材準備開賣時，天公不作美，夜市現場棚頂突然漏水，導致食材面臨雨淋危機，謝佳見在帳棚下首當其衝被淋，場面一度混亂。藝人們緊急應對、全員上陣護食材，也展現出團隊默契與臨場反應。值得一提的是，儘管當地年輕人不如台灣民眾熱衷於逛夜市，但明星團隊的出現仍引來不少民眾圍觀與排隊，甚至有人好奇問：「你們是藝人嗎？」蔡昌憲則自信回應：「我們在台灣賣東西，是排到看不到盡頭的喔！」不僅引來現場笑聲，也成功拉近彼此距離。

這次在八度空間藝人陳慧恬、小玉、謝承偉等人的協助下，節目團隊順利融入當地市場運作，從採買、備料、到販售過程，展現出跨國團隊合作的成果。藝人們在節目中不再只是「演員」或「明星」，而是親自參與各個環節的實作者與文化推廣者。苗可麗感性表示：「我們每次拍攝都要靠當地朋友幫忙，真的很感謝佳見和團隊，讓我們在異鄉也能安心做出屬於台灣的味道。」整趟旅程中，從文化適應到料理交流，充滿笑聲、挑戰，也讓觀眾看到明星們最真實、接地氣的一面。

分享給朋友：

追蹤我們：

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

推薦閱讀

范瑋琪又被罵！　曝大S「拔掉呼吸器前最後對話」名字卻全寫錯

范瑋琪又被罵！　曝大S「拔掉呼吸器前最後對話」名字卻全寫錯

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

S媽病倒遭指惡人先告狀！葛斯齊PO對話截圖「是你把汪小菲拉黑的」

S媽病倒遭指惡人先告狀！葛斯齊PO對話截圖「是你把汪小菲拉黑的」

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

醉毆運將有內幕？　Makiyo氣「大家都被騙」友人首曝車上視角

醉毆運將有內幕？　Makiyo氣「大家都被騙」友人首曝車上視角

吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛

吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛

楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S：把熙媛的好和愛延續下去

楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S：把熙媛的好和愛延續下去

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

眾星突紀念大S原因曝光！　小S親自發起「希望減輕媽媽悲傷」

眾星突紀念大S原因曝光！　小S親自發起「希望減輕媽媽悲傷」

陸「一線氣質女星」爆與已婚富商有私生子！　3人遭點名衝熱搜

陸「一線氣質女星」爆與已婚富商有私生子！　3人遭點名衝熱搜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

范瑋琪又被罵！　曝大S「拔掉呼吸器前最後對話」名字卻全寫錯

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

S媽病倒遭指惡人先告狀！葛斯齊PO對話截圖「是你把汪小菲拉黑的」

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

醉毆運將有內幕？　Makiyo氣「大家都被騙」友人首曝車上視角

吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛

楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S：把熙媛的好和愛延續下去

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

苗可麗, 胡宇威

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 五月天「五月之約」竟有遺憾！　「10年沒過母親節」原因曝光
  2. 直擊／五月天解鎖「全球第二貴場館」　超大咖天王竟現身…4.8萬人嗨翻
  3. 李唯楓拍過陸劇！演《宸汐緣》戲份遭刪親揭內幕：導演把我保下來
  4. 直擊／五月天香港開唱　阿信無預警自爆：開啟一段新戀情
  5. 夢到大S淚崩！徐懷鈺罕曬同框具俊曄5人合照…揭她生前「義氣暖舉」
  6. 悄現身白沙屯進香！吳念軒蹲地「樂發整箱結緣水」　暖曝原因
  7. 小S狀態令人心疼！　春風曝私下對話「聲音聽起來特別的薄弱」
  8. 哀悼大S百日「她把整個人生分享給觀眾」　陸歌手：謝謝我素未謀面的姐姐
  9. 醉毆運將有內幕？　Makiyo氣「大家都被騙」友人首曝車上視角
  10. 苗可麗馬國夜市出任務大街被粉絲堵　謝佳見助攻被雨淋慘

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366