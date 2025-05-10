苗可麗馬國夜市出任務大街被粉絲堵　謝佳見助攻被雨淋慘

記者葉文正／台北報導



三立電視與華視攜手合作，並首次跨海與馬來西亞無線電視台「八度空間」聯手出擊，共同推出結合台灣夜市文化與國際交流概念的美食實境節目《我們這一攤2》。節目由五位風格各異的「明星攤主」苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰與蔡凡熙組成擺攤天團，他們遠赴馬來西亞，挑戰當地街頭市集，以刈包與麵線征服異國味蕾，展開一場充滿人情與文化碰撞的美食冒險。

▲苗可麗(右)相當受粉絲歡迎。（圖／三立提供）

此次遠征特別選定節目中最受觀眾喜愛的兩樣人氣餐點「刈包」與「麵線」作為代表台灣出征的主力料理，意圖透過最道地的街邊滋味，與馬來西亞當地的庶民飲食文化對話。五位藝人不僅肩負「行銷台灣小吃」的任務，更實際捲起袖子下廚備料、出攤販售，化身最接地氣的美食外交大使。在當地，節目團隊獲得馬來西亞藝人謝佳見熱情支援，不僅擔任導遊與翻譯，更大方充當「擺攤工讀生」，協助採買、備料、甚至進廚房幫忙出餐。謝佳見幽默笑說：「我雖然滑雪滑到手痠，但這次就是來當你們的工具人！」一語笑翻全場。他更盡地主之誼，第一天便帶藝人們直奔當地經典美食肉骨茶，大啖地道馬式料理，並親自引導團隊前往熟食中心、夜市踩點勘查。

▲下大雨謝佳見(右起)蔡昌憲與蔡凡熙相當狼狽。（圖／三立提供）



胡宇威表示，這是他第一次真正深入馬來西亞街頭文化，「光是吃，就讓我大開眼界。吃到的味道跟之前想像的馬來西亞完全不一樣，因為之前只吃過沙嗲、海南雞、肉骨茶，這次甚麼都吃到，太滿足，而這次光先嚐試當地刈包就吃了兩家，原來馬國的刈包和麵線有這麼多變化！」

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▲一行人在馬國接受挑戰。（圖／三立提供）

胡宇威驚喜分享，不少當地刈包加入炸魚排、生菜等新組合，與台灣印象中的肥肉夾酸菜口味截然不同，而麵線也展現出在地的創意風味。為了備戰擺攤，藝人們走訪當地傳統市場，學習挑選食材與理解風味偏好。蔡昌憲更親自學習手擀刈包皮，與大廚從一開始的英文雞同鴨講，到最後發現大廚其實會說華語才鬆口氣。



然而擺攤之路並不總是順遂。正當大家備妥食材準備開賣時，天公不作美，夜市現場棚頂突然漏水，導致食材面臨雨淋危機，謝佳見在帳棚下首當其衝被淋，場面一度混亂。藝人們緊急應對、全員上陣護食材，也展現出團隊默契與臨場反應。值得一提的是，儘管當地年輕人不如台灣民眾熱衷於逛夜市，但明星團隊的出現仍引來不少民眾圍觀與排隊，甚至有人好奇問：「你們是藝人嗎？」蔡昌憲則自信回應：「我們在台灣賣東西，是排到看不到盡頭的喔！」不僅引來現場笑聲，也成功拉近彼此距離。



這次在八度空間藝人陳慧恬、小玉、謝承偉等人的協助下，節目團隊順利融入當地市場運作，從採買、備料、到販售過程，展現出跨國團隊合作的成果。藝人們在節目中不再只是「演員」或「明星」，而是親自參與各個環節的實作者與文化推廣者。苗可麗感性表示：「我們每次拍攝都要靠當地朋友幫忙，真的很感謝佳見和團隊，讓我們在異鄉也能安心做出屬於台灣的味道。」整趟旅程中，從文化適應到料理交流，充滿笑聲、挑戰，也讓觀眾看到明星們最真實、接地氣的一面。