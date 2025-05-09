大牙遛狗「穿成這副德性」全身照曝！揭40年荒謬變化：年紀帶走恥感

記者潘慧中／綜合報導

大牙（周宜霈）歷經指控黑人（陳建州）性騷的風波後，儘管演藝工作受波及，平常仍不時會分享生活點滴。她9日便在社群網站透露對防曬態度的轉變，引起網友廣大共鳴。

▲大牙遛狗穿搭。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



大牙回憶起年輕時熱愛戶外活動，但衝浪、潛水從不防曬，「因為會污染海洋，而且曬得黑黑的多漂亮。」她甚至直言從沒想過要遮陽：「一白遮三醜，那是因為醜才需要白遮，我漂亮得要命遮個屁，我心裡總是這麼想。」

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▲大牙以前從不防曬。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



但隨著年齡增長，大牙對日曬的態度也逐漸改變。「發現太陽除了維他命，還會帶給我加速老化，防曬開始變得重要。」這樣的轉變並非一夕之間，而是生活中某些意外的變化讓她真正落實防曬，「就這麼剛好的，我養了一隻一定要外出上廁所的狗，於是我開始找各種物理性防曬。」

如今40歲的大牙形容自己現在出門的模樣可說是「全副武裝」，不再講求外型而是實用至上。「穿成這副德性在路邊遛狗」，她笑說，這對曾經享受陽光、追求自然的自己來說實在是一種巨大反差。

▲大牙開始嘗試各種物理性防曬。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



「荒謬啊，從不怕曬到與老抗衡，再醜的衣服我也毫不在乎穿上大街。」大牙感嘆這樣的變化，也正是歲月帶來的真實寫照，「看來年紀唯一帶走的除了青春，還有恥感」，誠實又自嘲的分享，讓粉絲看見她率真的一面。

大牙IG全文：

這世界上荒謬的事真挺多

年輕時的我

衝浪、潛水從不防曬

因為會污染海洋而且曬得黑黑的多漂亮

一白遮三醜 那是因為醜才需要白遮

我漂亮的要命遮個屁 我心裡總是這麼想

然後隨著年紀慢慢增長

發現太陽除了維他命

還會帶給我加速老化

防曬開始變得重要

就這麼剛好的 我養了一隻一定要外出上廁所的狗

於是我開始找各種物理性防曬

穿成這副德性在路邊遛狗

荒謬啊

從不怕曬到與老抗衡

再醜的衣服我也毫不在乎穿上大街

看來年紀唯一帶走的除了青春 還有恥感