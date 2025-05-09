薔薔認愛2個月突預告「要宣布大事」！網驚：結婚了嗎 剛被預言閃婚

記者潘慧中／綜合報導

薔薔（林嘉凌）自《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道以來，儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。沒想到，她9日突然語帶神秘地發文稱「有重大的事要宣布」，讓大批粉絲興奮直問是否要結婚了！

▲薔薔突然預告要宣布大事。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）



薔薔平常的說話風格向來直率火辣，這回卻一反常態用懸念十足的語氣，「這個月5/17是我的35歲生日⋯同時在這天也有重大的事要和大家宣布⋯。」

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▲▼網友反應。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）



「這是我人生裡的第一個⋯，」薔薔賣關子說道。儘管尚未揭露詳情，但從語句中的情緒鋪陳可見，這對她來說意義非凡，也因此讓粉絲不禁好奇接下來究竟是人生新篇章、個人新挑戰，還是感情關係的重大進展。

▲▼薔薔3月認愛，隔月就被預言會閃婚。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze、YouTube／林嘉凌薔薔Maze）



事實上，薔薔3月認愛男友後，命理師詹惟中隔月就預言她明年會閃婚，但提醒她要小心詐騙，「她會為了心愛的男人無怨無悔的付出，但對方可能做生意失敗要妳來負擔，還有她為了事業很敢投資，這種情況下就很容易被詐騙。」