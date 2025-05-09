李連杰「神秘二女兒」罕曝光！淨身出戶娶利智…前妻女兒成眼科醫師

記者陳芊秀／綜合報導

大陸「功夫皇帝」經歷兩次婚姻，育有4名女兒，與前妻黃秋燕生下李思及李苔蜜，後來因戲結緣女星利智，並將洛杉磯的房產、有限的存款及女兒監護權全數交給前妻，選擇淨身出戶，與利智重新建立家庭。他近日在微博曬照，由擔任眼科醫生的女兒做檢查，配文「二女兒的話也得聽啊」，與前妻的女兒李苔蜜意外曝光。

▲李連杰二女兒罕見曝光。（圖／翻攝自微博）

照片中，李連杰正在接受眼睛檢查，身旁一位戴眼鏡的長髮女生，動作熟練操作檢查機器。他幽默寫道：「當年讓我炒餅，現在又讓我乖乖坐著，哎，二女兒的話也得聽啊！」而這段話一度讓網友誤以為照片中的二女兒是Jetta，但有網友指出，Jetta現年22歲還是大學生，照片中的女生被推測是他與前妻所生的李苔蜜、現年35歲，還有人挖出他2013年曾發文，為大學畢業的二女兒下廚做蔬菜炒餅，顯示父女感情仍相當好。

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▲李連杰乖乖坐著，二女兒熟練操作機器為他檢查眼睛。（圖／翻攝自微博）

▲李連杰2013年曬照透露女兒大學畢業，為她做蔬菜炒餅。（圖／翻攝自微博）



李連杰對二女兒的隱私保護相當重視，僅公開側面照，無法從中看出女兒的五官與長相。根據百度百科的資料顯示，李苔蜜出生於美國，擁有美國國籍，在2歲時父母離婚，監護權歸屬於母親，李連杰將兩個女兒交由奶奶照顧。李苔蜜的小學、中學均在北京的私立學校就讀，之後赴美國攻讀大學，生活動態一向低調，因此網友驚訝他的二女兒已成為一名眼科醫生。