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宮﨑駿紀錄片上映倒數　片商無預警公布驚喜好消息！

記者蔡琛儀／台北報導

宮﨑駿最新紀錄片《宮﨑駿的奇幻世界》即將於本週五在台獻映，導演里奧法維耶表示，他希望透過這部紀錄片，呈現宮﨑駿如何以動畫作為對抗現實的方式，並探討人類與大自然的關係，「宮﨑駿的電影就像一套人生工具箱，幫助我們在這個世界中前行，讓我們能以尊嚴、尊重與人性來做出選擇。」

▲▼《宮﨑駿的奇幻世界》。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼宮﨑駿和兒子宮﨑吾朗。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼宮﨑駿之子宮崎吾朗。（圖／甲上娛樂提供）

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透過串聯宮﨑駿11部經典動畫電影浩瀚世界觀，並邀請多位與宮﨑駿合作密切的夥伴與學者受訪，包括吉卜力工作室三巨頭之一鈴木敏夫、宮﨑駿之子宮崎吾朗、吉卜力動畫《借物少女艾莉緹》導演米林宏昌及《宮﨑駿世界》作者蘇珊納皮爾、《宮﨑駿全書》作者叶精二、《生態地存在》作者提摩西莫頓、作家池澤夏樹、生物學家福岡伸一、人類學家菲利普德斯寇拉等多位國際重量級思想家，從不同角度解析宮﨑駿作品中的自然主題，並分享與他合作的經驗，讓觀眾更全面地理解宮﨑駿如何將個人經歷與對自然的熱愛融入創作中。

首波購票特典除了推出限量的「大師手繪版A2原文電影海報」，片商驚喜宣布本週日加開「動畫大師宮﨑駿的夢想與初心 聯映特別場」，看完《宮﨑駿的奇幻世界》後緊接著看《與夢前行 宮﨑駿》，不僅有兩款A3限量特典，還可獲得經典人氣動畫《龍貓》場景典藏膠捲卡。

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