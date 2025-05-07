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BKPP粉絲買下西門町電視牆！　親媽感動打卡：Love You Taiwan

記者蕭采薇／台北報導

泰國頂流CP「BKPP」Billkin、PP Krit（PP），睽違兩年為宣傳電影《冥婚鬧泰大》（The Red Envelope）來台宣傳，掀起一陣追星狂潮！台灣粉絲更是卯足全力，在台北西門町買下大型電視牆，輪播歡迎兩人來台的影片。不只電影監製班莊到場打卡，連PP的媽媽也在IG限時動態轉發了這段影片。

▲泰國頂流CP「BKPP」Billkin、PP Krit為《冥婚鬧泰大》來台宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲「BKPP」Billkin、PP Krit為《冥婚鬧泰大》來台宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

儘管抵台當天北部風雨交加，宛如颱風天，仍澆不熄粉絲的熱情，近500名粉絲擠爆桃園機場，只為一睹偶像風采。BKPP也沒讓粉絲失望，不僅戴上紅藍情侶帽放閃現身，更暖心為粉絲簽名，高水準的接機場面讓路過民眾都忍不住稱讚。

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為了迎接BKPP的到來，台灣粉絲更是卯足全力，不僅準備了各式應援物，更在台北西門町買下大型電視牆，輪播歡迎兩人來台的影片，影片中更以「蜜月旅行」形容BKPP此行。

▲BKPP確定來台宣傳《冥婚鬧泰大》。（圖／金盞花大影業提供）

▲BKPP首度合體主演電影《冥婚鬧泰大》，改編自台灣話題IP《關於我和鬼變成家人的那件事》。（圖／金盞花大影業提供）

連電影監製班莊都忍不住到西門町應援電視牆前打卡，並在社群媒體上分享。更令人驚喜的是，PP Krit的媽媽也在IG限時動態轉發了這段影片，並用英文寫下「Love You Taiwan」，表達對台灣粉絲的感謝之情。

▲BKPP粉絲買下西門町電視牆。（圖／翻攝自IG）

▲BKPP粉絲買下西門町電視牆歡迎兩人來台，包括PP媽（左）和監製班莊都非常感動。（圖／翻攝自IG）

BKPP此次來台行程滿檔，除了8日的記者會和首映會外，也將出席「放映見面會」和「影人場」，與粉絲近距離互動。《冥婚鬧泰大》故事描述由Billkin飾演的警察線人「明」意外撿到神秘紅包，被迫和PP Krit飾演的男鬼「迪迪」結婚，「明」為讓「迪迪」不再糾纏自己並無憾離去，無所不用其極幫他解開死亡的真相，從此展開人鬼共處的爆笑日常，電影將於5月9日在台上映。

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BKPP, Billkin, PP Krit, 冥婚鬧泰大, 關於我和鬼變成家人的那件事, 許光漢, 林柏宏, 鬼家人

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