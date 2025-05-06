丁噹世紀同台一代女皇！　65歲金佩姍驚人近照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹在日前中興大學「興傳傳愛」的活動上，難得世紀合唱65歲「八點檔女王」金佩姍，同台合作歌曲〈神鵰俠侶〉，讓全場情緒沸騰不已，丁噹興奮終於如願以償和前輩合作，希望未來還有機會再跟金佩姍合作。

▲▼丁噹、金佩姍世紀同台合唱〈神鵰俠侶〉。（圖／相信音樂提供）

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兩人都曾推出多首夯劇的搭劇歌曲，過去丁噹師兄五月天阿信曾說：「以前我們小時候有一位大家叫八點檔女王金佩姍，丁噹就是這時代的金佩姍。」金佩姍其實和丁噹多年前曾在節目中相遇，因此丁噹在接到中興大學演出邀約時，一聽到壓軸是金佩姍，就希望能與「八點檔女王」合作。

金佩姍也豪爽的一口答應並選定演唱經典歌曲〈神鵰俠侶〉，當天，丁噹先在後台向換上「一代女皇」裝的金佩姍「請安」，丁噹立馬開玩笑變身小宮女在旁邊幫忙整理衣服，一來一往互動十分有趣，彩排時金佩姍直誇丁噹唱男key竟然可以那麼好聽，聽到前輩的誇讚也讓她相當開心。

▲丁噹將在11月重返台北小巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

除了和金佩姍合唱外，丁噹也帶來了經典歌曲，率先演唱〈一樣的月光〉以高亢的嗓音震撼全場。此外，丁噹即將在11月15日重返台北小巨蛋開唱，她說「再重新回到小巨蛋已經10年了，十年磨一劍，中間演出《搭錯車》，讓我對於在舞台展現有不同的敏銳度，對於演出很有幫助！」目前門票已全數完售，歌迷敲碗加場，唱片公司也正在研議中。