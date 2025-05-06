樂天特級副隊長「憂關注度下滑」　苦嘆：我要沒落了？

記者王靖淳／綜合報導

樂天女孩特級副隊長筠熹平時會透過社群記錄應援日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，不過今（6）日她在Threads發文坦言感受到自身關注度似乎下滑，讓她忍不住自問：「我是不是要沒落了？是不是沒什麼關注度了啊？」

▲筠熹是樂天女孩特級副隊長。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

筠熹強調「不是我們家的寶寶不好」，不過當她在面對其他隊友粉絲的強大戰力時，情緒感到有些低落。她提到，自己一直將啦啦隊視為最愛的工作，但最近卻發現，自己彷彿有種被自家其他支持者推開的情況，讓她不禁開始思考，是否該換個環境。儘管情緒低落，筠熹決定含淚怒吃一波，並寫下：「誰都不要阻止我，就讓我在這裡宣洩一下吧！」

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▲筠熹擔心自己要沒落了。（圖／翻攝自Threads／yuhi_0927）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下安慰留言「哪有？」、「我支持妳」、「妳最棒了」、「不能沒有妳」、「不要輕言離去」、「一點都不會啊。」事實上，筠熹今年3月才宣布成為樂天女孩史上首位同時擁有雙重職位的成員，不但是特級長，也兼任特級副隊長，為此她開心表示：「雙職位新氣象，請多多指教。」如今發文吐苦水，意外掀起不小討論。

▲筠熹會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）