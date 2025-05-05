鄧麗君神秘遺作曝光！　「逝世30週年音樂會」時間地點一次看

▲鄧麗君未發表遺作曝光。（圖／鄧麗君文教基金會提供）



記者翁子涵／台北報導

華語樂壇巨星鄧麗君逝世將屆30週年，唱片公司在倉庫中發現神秘未發表音源，將於6月發行從未曝光的傳奇遺作〈ラブソングは夜霧がお好き〉（情歌最愛夜霧時），這首新歌由為她創作〈償還〉與〈我只在乎你〉的日本作曲家三木剛（Takashi Miki）與作詞家荒木豐久（Toyohisa Araki）聯手打造，消息一出讓粉絲激動不已。

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▲▼基金會8日將舉辦逝世30週年懷念音樂會。（圖／鄧麗君文教基金會提供）



而為了紀念影響數十億聽眾的國際天后，鄧麗君文教基金會將於8日上午10點在新北市金寶山筠園舉辦鄧麗君逝世30週年懷念音樂會，今年由來自南投奧萬大森林深處的樂團「親愛愛樂」演出，屆時鄧麗君的兩位哥哥和日本經紀人舟木稔先生將一同出席，與全球歌迷一起緬懷這位永遠的樂壇天后。

除了現場的音樂演出，也可於現場看見由歌迷們的愛心獻花所呈現的佈置，在疫情下誕生的網路獻花，為了幫助世界各地無法親自前來筠園向鄧小姐致意的歌迷朋友們，基金會特地開發出「愛像一朵花」的網路獻花服務，讓歌迷們能將他們對鄧小姐的心意化作思念之花穿越山海圍繞在鄧麗君周圍，如同歌迷們簇擁著一般綻放在筠園的春光裡。

而鄧麗君文教基金會更提供跨世代歌迷票選的「鄧麗君歌迷最愛Top30」歌單，〈我只在乎你〉以跨越時空的告白力量榮登冠軍，〈月亮代表我的心〉緊隨其後，〈甜蜜蜜〉、〈小城故事〉等時代金曲全數入列，連粵語〈漫步人生路〉、日文〈空港〉等跨語種代表作亦躋身前30強，完整呈現一代天后征服亞洲樂壇的藝術高度。

