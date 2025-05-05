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虞承璇宣布離開主播台　感性告別曝未來動向：我畢業了！

記者王靖淳／綜合報導

「甜心主播」虞承璇2020年結婚，婚後育有1子1女，後來為減肥而暫離螢光幕，去年9月才回歸的她，今（5）日突然在臉書發文，宣布自己正式告別主播台，結束在長達10年的新聞旅程。

▲▼虞承璇告別主播台（圖／翻攝自Facebook／虞承璇）

▲虞承璇。（圖／翻攝自Facebook／虞承璇）

虞承璇以「我畢業了！」為題在臉書發文，感性宣布離開熟悉的工作崗位，向一路陪伴她的觀眾與夥伴們致上深深的謝意。她表示：「我從這裡萌芽，『虞承璇』這個名字，漸漸被大家認識、記住，我收穫了很多很多的愛與支持。」從記者一路走到主播台，再到政大傳播碩士畢業、成為兩個孩子的媽媽，她認為這些回憶對她來說都是人生中珍貴的旅程。

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▲▼虞承璇告別主播台（圖／翻攝自Facebook／虞承璇）

▲虞承璇希望投入兒童相關工作。（圖／翻攝自Facebook／虞承璇）

隨著人生階段轉變，虞承璇坦言，在成為媽媽後，心中開始萌生新的目標與方向，「我不再只想講新聞，我想講故事——說給孩子聽的故事。」她透露，可能是過去就讀幼教系的背景所致，如今她希望轉向童書創作、兒童節目主持、以及孩子的表達課程等相關領域。對於未來，她希望能透過自己的聲音及視角，成為孩子們成長路上的陪伴者與啟發者。

▲▼虞承璇告別主播台（圖／翻攝自Facebook／虞承璇）

▲虞承璇宣布離開主播台。（圖／翻攝自Facebook／虞承璇）

儘管離開主播台，虞承璇強調她對播報的熱愛未改變，那位「在鏡頭前認真說每一則新聞」的虞承璇仍存在，只是她期許自己成為一個更立體的人，同時也向外界宣布，未來若有與兒童相關的活動、公益合作或創作企劃，歡迎聯繫她參與。面對下一段旅程，她表示：「謝謝觀眾朋友一路以來的陪伴支持，也謝謝這十年努力實踐夢想的自己。下一站，我們後會有期。」

【虞承璇臉書全文】

【感謝您的收看 我們再會】
#我畢業了！
十年的旅程，感謝年代壹電視的恩師、貴人、夥伴們⋯我從這裡萌芽，「虞承璇」這個名字，漸漸被大家認識、記住，我收穫了很多很多的愛與支持。說出這句再見並不容易，十年的回憶很長，從記者到主播、念完政大傳播碩士，也迎接了兩個孩子，這是我人生中非常珍貴的一段旅程。
成為母親之後，我慢慢意識到，自己的故事，該翻篇了。
我開始明白，我不再只想講新聞，
我想講故事——說給孩子聽的故事。
也許是我幼教系出身的緣故，我開始想像一個更溫柔、充滿想像力的未來：
我想要 #寫童書、#主持兒童節目、開設 #孩子的說話表達課，參與 #兒少公益，能做的很多很多，我想成為陪伴孩子們長大的角色與聲音⋯
這不代表我不再熱愛播報工作，那個在鏡頭前認真說每一則新聞的我，依然是我，只是此刻，我想成為一個更立體的人
未來如果有任何與兒童相關的活動、企劃、公益合作，都歡迎聯繫我，我會很珍惜每一個機會
謝謝觀眾朋友一路以來的陪伴支持，也謝謝這十年努力實踐夢想的自己
下一站，我們後會有期

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虞承璇, 主播

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