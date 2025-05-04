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「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一！前夫曬證據控：戰小王叫床超大聲

記者劉宛欣／綜合報導

汪小菲和台灣老婆Mandy（馬筱梅）結婚將近1年，傳出5月要在北京舉行婚禮，豈料，Mandy曾被起底有過一段婚姻，前夫鄭揚融（Robert）自4月底起開始發文一連串爆料，稱自己被恐嚇，並且曬出一系列證據，包含法院判決、鄰居證詞、對話紀錄等等，指控Mandy婚內出軌，「馬筱梅出軌」火速攻佔上微博熱搜冠軍，吸引大批網友圍觀。

▲Mandy前夫發出一連串指控。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲和Mandy傳出將於5月辦婚禮。（圖／翻攝自微博）

鄭揚融曬出2023年台北地方法院的不起訴處分書，緣由為Mandy曾告友人蔡女誹謗，但法院認定蔡女的爆料的「帶不同男性回家過夜」、「噪音擾民」屬實，最終判決蔡女無罪。鄭揚融將此視為Mandy出軌證據，並補充了來自物業管理員的聊天記錄與鄰居的錄音證詞，進一步指控馬筱梅婚內行為不端，「叫床聲」大到鄰居都聽得到。此外，他還公開了雙方對話截圖，女方面對質疑時情緒激動，且未正面否認。

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▲Mandy前夫發出一連串指控。（圖／翻攝自微博）

▲Mandy前夫發出一連串指控。（圖／翻攝自微博）

▲Mandy前夫發出一連串指控。（圖／翻攝自微博）

▲Mandy前夫發出一連串指控。（圖／翻攝自微博）

▲Mandy前夫發出一連串指控。（圖／翻攝自微博）

面對前夫指控，Mandy並未正面回應，但關掉了社群帳號的留言區，未婚夫汪小菲也相當低調，僅在直播中多次強調妻子對家庭的付出，表示「彼此真心相待最重要」。汪小菲母親張蘭也公開發聲力挺兒媳，直言「污名化是對女性最狠的傷害」，同時，汪小菲前女友張穎穎也加入戰場，發文暗諷「天道好輪迴」。

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