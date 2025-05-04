辰亦儒、郭品超相約爬象山　零偽裝全被拍：每五年來一次

記者王靖淳／綜合報導

藝人辰亦儒和郭品超私下有著好交情，平時偶爾會在社群記錄生活的他，今（4）日難得透過IG限動曬出兩人相約爬象山的合照，零偽裝的模樣曝光後，立刻掀起討論。

▲郭品超、辰亦儒相約爬象山。（圖／翻攝自Instagram／calvinchen777）

透過辰亦儒在IG限動分享的三張合照可見到，他穿著白色短袖上衣，頭上戴著黑色棒球帽，除了對鏡頭露出燦笑表情之外，還不忘伸出手指，指向位在他身後的台北101。至於身旁的郭品超則穿著藍色短袖上衣，頭上同樣戴著黑色棒球帽，微笑看向鏡頭，並大方秀出手臂肌肉。

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▲郭品超、辰亦儒私下有著好交情。（圖／翻攝自Instagram／calvinchen777）

辰亦儒在文中提到和郭品超相約「要一起爬象山」的承諾，並感嘆時間過得飛快，竟然一轉眼就過了五年，「他說要爬象山，轉眼五年了！」他也笑稱，彼此至少每五年就會來爬一次，並在文末標記對方的帳號，附上哭笑不得的表情。合照曝光後，立刻引發討論，而郭品超事後也在IG轉發好友的限動。

▲辰亦儒透露和郭品超每5年會來爬一次象山。（圖／翻攝自Instagram／calvinchen777）

事實上，郭品超在去年才參加辰亦儒和老婆曾之喬的寶寶性別派對，透過當時曾之喬在社群發布的短片可見到，夫妻倆在戳破氣球揭曉時，頓時引發在場所有人興奮歡呼，正式宣布自己懷的是男寶寶，一旁的郭品超也露出開心的表情，如今和辰亦儒相約爬象山的合照曝光後，再度引發熱議。

▲郭品超日前才參加曾之喬的寶寶性別派對。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）