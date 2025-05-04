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利菁赴日忘帶處方藥「急到快哭」！　尪秒訂機票來回飛感動她

記者王靖淳／綜合報導

藝人利菁和小14歲的許育仁（許仙）結婚多年，最近兩人到日本東京旅遊，不過她卻在到飯店辦理入住後，發現少帶了一個日本藥妝店買不到的藥，並透露老公已訂好隔天的機票，準備當天來回飛。貼文曝光後，立即掀起網友留言討論。

▲▼利菁。（圖／翻攝自Facebook／利菁Regine）

▲利菁會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／利菁Regine）

利菁透露，這個忘記帶到日本的包包裡，裝滿每天早晚必備的處方藥。由於這些藥物無法在日本當地藥妝店買到，讓她當下崩潰直呼：「我要哭了……怎麼辦？現在回台北？」但又考量到房費已付，因此陷入兩難。

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▲▼利菁。（圖／翻攝自Facebook／利菁Regine）

▲利菁出國外忘記帶藥。（圖／翻攝自Facebook／利菁Regine）

利菁回憶這趟行程從登機開始就不順，不過她仍提醒自己不能動怒，以免血壓飆高。面對老公的疏忽，她也努力壓抑情緒：「不能罵許仙（牡羊座）…深呼吸。」為此，許仙則試圖緩解氣氛，對利菁開玩笑說：「小叮噹在就好了」，讓她哭笑不得。

▲▼利菁和老公出國

▲利菁和老公出國。（圖／翻攝自Facebook／利菁Regine）

面對忘記帶藥的情形，利菁在文末補充今天已無班機往返，但老公決定隔天清晨立刻飛回台北拿藥，甚至打算連同眼霜、晚霜一併帶回，還答應她「晚上也不用一個人住飯店」，讓她頓感窩心。貼文曝光後，不少網友留言給她建議，為此，利菁感謝大家的關心，同時也表示：「心好暖…我是個幸福的人！因為有你們幫我。」

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