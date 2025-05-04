短劇男神柯淳嘆片酬1天8.5萬「沒劇敢找他了」！　業界內幕曝光

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸「短劇男神」柯淳在霸總形象風靡無數粉絲，靠著短劇《好一個乖乖女》創下破20億網路播放量，人氣大漲。近期，他在綜藝節目《無限超越班3》及直播中公開談及片酬問題，引發廣泛關注。

柯淳透露，他出演短劇的報價為日薪2萬元（約8.5萬台幣），但實際並未達到這數字。他指出擁有超高人氣的《好一個乖乖女》，拍攝共花了14天的時間，他最終獲得50萬元（約211萬台幣）報酬（折合日薪約3.57萬元），但此金額為打包價，並非單日結算，該價位曝光後，令多數製作方認為成本過高，導致柯淳合作邀約大幅減少，甚至陷入「無本子」的困境。

▲柯淳自曝片酬為一天兩萬人民幣。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

作為短劇領域的頂流，柯淳表示工作強度遠超傳統影視行業，他曾一天拍攝62場戲，其中20場為哭戲，高強度的「三天拍完一部劇」模式雖帶來流量與商業價值，卻也影響了他的健康。近來，他嘗試朝長劇市場發展，卻也遭遇挑戰，前輩郝蕾曾批評他哭戲技巧性過強，情感深度不足。此外，由於短劇市場競爭激烈，人氣演員易因市場飽和或審美疲勞而陷入「有價無市」。

▲柯淳曾談短劇市場的高工作強度。（圖／翻攝自柯淳微博）

柯淳自曝日薪後掀起討論，部分觀眾認為該片酬在短劇圈屬「天價」，但在主流影視市場內僅屬中高水準。此外，短劇演員的收入來源往往較為多元，需兼顧直播、商務合作等，雖然柯淳近來片約減少，但憑藉超過20億的作品播放量與400萬抖音粉絲基數，仍具備市場潛力。有業界人士認為，若他能調整報價策略並與製作方達成雙方滿意的合作模式，仍有望重回巔峰。