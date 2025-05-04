泫雅、龍俊亨結婚半年放閃！「老公視角」超甜蜜　約會買車日常曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓偶像夫妻檔泫雅、龍俊亨於2024年10月結婚，小倆口沈浸於新婚的喜悅中，近日，泫雅以新歌〈Mrs. Nail〉回歸樂壇，忙碌於工作的她，不忘利用閒暇時間約會，3日貼出與老公龍俊亨約會日常，兩人逛街一整天，還牽了一台機車，難得透過社群網站曝光夫妻私下相處的時光，掀起大批粉絲朝聖。

▲泫雅、龍俊亨結婚半年放閃，公開老公掌鏡的甜蜜視角。（圖／翻攝自泫雅IG）



泫雅結婚半年多來，老公龍俊亨曾創了一個「曬妻帳號」，紀錄兩人的新婚日常，以老公的口吻寫下陪妻子逛街、吃飯的點滴，看得粉絲直呼甜蜜，只是停在2024年11月底，令歌迷大呼可惜。

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▲泫雅曬出龍俊亨買車的日常約會照。（圖／翻攝自泫雅IG）



直到近日，泫雅難得在社群網站貼出與龍俊亨逛街的日常，照片裡釋出老公視角，龍俊亨拿著手機自拍，還有超一張有愛的背影，她打扮休閒手舞足蹈地舉著手，享受著兩人的休假時間，最後還去機車店買了一台車，龍俊亨相當眼神集中，正在觀察新車的外型。

泫雅、龍俊亨沈浸於新婚的甜蜜之中，而她結婚之後為了身體健康努力增胖，氣色看起來好了許多，過去雖有傳她懷孕，但後來公司否認消息，夫妻仍享受著甜蜜的兩人世界。