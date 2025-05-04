9年限韓令要解禁？韓人氣男團爆「5月赴中開唱」　陸官方正式表態了

記者田暐瑋／綜合報導

南韓偶像男團EPEX傳出計劃於5月31日在大陸福州舉行演唱會，這是自2016年「限韓令」實施以來，首場由全員韓籍的韓國團體赴陸舉辦的個人演唱會。此消息引發外界猜測「限韓令」是否已全面解禁，大陸外交部也在例行記者會中回應此事。

▲韓團EPEX。（圖／記者林敬旻攝）

近年來，大陸對韓國娛樂活動的限制逐漸寬鬆，據韓媒報導，EPEX即將展開第3次巡迴演唱會，巡演日程包括台灣和大陸等地，若此次EPEX在福州的演唱會若成行，將成為「限韓令」解封的重要進展，表明中韓雙方在文化交流上的進一步回暖。此前，韓媒亦曾報導央視有意邀請南韓大咖男團BTS和EXO參與巡演，雖遭中方否認，但相關傳聞已顯示雙方關係的緩和跡象。

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針對EPEX演唱會的消息，大陸外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上被問及此事時表示：「我不了解你提到的有關演出的具體情況，我想強調的是，我們對同韓方開展有益的文化交流合作持開放的態度。」被解讀為未來更多韓國藝人在大陸的活動打開可能性。

▲韓團EPEX。（圖／ON INN ASIA提供）

事實上，2016年中韓關係因韓國部署薩德反導彈系統事件而緊張，連帶影響到娛樂圈，直至今年2月南韓女團TWICE低調現身上海舉辦簽售會，這是她們自出道以來首次在大陸與粉絲正式見面，其中包括曾因政治問題引發爭議的台籍成員周子瑜也參與其中。