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《黑澀會》米奇新加坡「花2.4萬補漏水」　在地人曝行情驚呆她

記者王靖淳／綜合報導

女星黃鈺文（米奇）自節目《我愛黑澀會》出身，2023年大方認愛外國男友，隔年12月宣布懷孕。平時會在社群記錄生活的她，今（3）日上傳兩段影片分享自己在新加坡租屋期間，因浴室漏水而緊急求助水電工，結果花了台幣24800維修，讓她懷疑自己疑似遭遇高額收費。

▲▼米奇。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

▲黃鈺文懷疑自己被坑錢。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

黃鈺文提到，主臥浴室在3月底出現滴水問題，起初只是輕微滲水，但當晚水勢加劇，甚至聽到類似噴泉的聲音。由於房東無法提供水電工聯絡方式，因此她自行找了一位水電工，對方初步報價為120新幣（約新台幣2838），到場後建議把馬桶移除以檢查管線，這項操作需支付200新幣（約新台幣4729）。為此，黃鈺文和老公考量後，決定信任專業，接受對方的建議。

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▲▼米奇。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

▲黃鈺文透露與水電工的溝通出現誤會。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

黃鈺文透露，原有的銅管已生鏽，水電工建議換成不鏽鋼管，後來用她的手機傳訊息給房東，表達更換管線的計畫。當晚水電工表示無法立即提供最終報價，在回公司後於隔天提出850新幣（約新台幣20100）的報價。為此，黃鈺文坦言雖認為費用偏高，但仍選擇相信專業，並獲得房東的同意。

▲▼米奇。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

▲黃鈺文認為水電工後續回覆很屁孩。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

施工當天，黃鈺文未能在場監工，只要求完工後傳影片給她看。然而，當她看完影片後，才驚覺水電工似乎只對原有銅管進行修補，並未換成為不鏽鋼管。為此，她傳訊息詢問時，對方則解釋報價單上註明「修復或更換」，兩者價格相同，並保證修補後不會再漏水。

▲▼米奇。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

▲黃鈺文邀大家推薦她不錯的水電工。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

然而，3天後馬桶再次堵塞，黃鈺文再次聯絡該水電工，對方表示與先前修補無關，後來她自行處理仍沒解決，最終支付150新幣（約新台幣3547）請另一團隊修復。事後，一位新加坡朋友看了整起事發過程的影片，驚訝地表示，這類問題通常只需一半費用即可解決。為此，黃鈺文直言：「不知道大家有沒有一個可以信任的水電工的聯絡方式，如果沒有的話建議大家立刻去找一個，因為我也不知道我到底是不是被坑了。」

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我愛黑澀會, 米奇, 懷孕, 黃鈺文

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