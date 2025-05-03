《周處》破30億後再出招！阮經天瘋狂大復仇　卡司曾寶儀震撼：像整年發佈會

記者蕭采薇／台北報導

全球熱賣破30億犯罪動作片《周處除三害》，原班人馬再度集結，導演黃精甫與《周處除三害》男女主角阮經天、王淨再度合作，同樣以暴力復仇為主題拍攝新影集《沉默的審判》，一口氣請來賈靜雯、陳以文、宋芸樺、薛仕凌、謝欣穎、張孝全、曾珮瑜、葉全真、袁富華、李銘忠、周采詩、張翰、林敬倫、劉子銓等，卡司驚人。

▲《沉默的審判》卡司包括阮經天、王淨、賈靜雯、陳以文、宋芸樺、薛仕凌、謝欣穎、張孝全、曾珮瑜、葉全真、袁富華、李銘忠、周采詩、張翰、林敬倫、劉子銓等，非常華麗。（圖／記者林敬旻攝）

《沉默的審判》歷時四個月拍攝，日前剛剛殺青，這這也是導演黃精甫在《周處除三害》之後的最新力作。超強卡司也讓主持人曾寶儀驚訝大讚：「我以為在主持哪一個OTT平台一整年的發佈會！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了《周處》班底外，不少演員都是第一次和黃精甫合作。陳以文、葉全真飾演一對夫妻，養育著一對兄妹薛仕凌、宋芸樺。宋芸樺更首度挑戰演出千金大小姐，薛仕凌則將與謝欣穎飾演一對夫妻，薛仕凌苦笑說，拍戲時情緒太重，一度心想「好想早點下班」。

▲薛仕凌、宋芸樺在《沉默的審判》飾演兄妹。（圖／記者林敬旻攝）

宋芸樺則喊：「這部戲打亂我的人生規劃！」原來他本來已經搬去美國洛杉磯打算在當地上課，但才飛過去不到一個月，就收到《沉默的審判》劇本，決定回來台灣拍戲。宋芸樺笑說：「很多人問我說，學校怎麼辦？但其實我根本就還沒開始上課。」她也笑稱最近的職業是「空姐」，總是兩地飛來飛去。

▲《周處除三害》三大惡人：（左起）袁富華、陳以文、阮經天再度合體。（圖／記者林敬旻攝）

最為關鍵的男主角阮經天，除了曾與謝欣穎飾演的角色有過一段情之外，在目前曝光的花絮畫面中，也暗示著阮經天即將要展開驚天動地的爆裂行動，一場貫穿二十年的復仇風暴於焉展開。他受訪時堅決不爆雷，但透露有場戲他和王淨當背景版，結果兩人聊天太投入，一聊就是四小時，完全沒覺得自己正在演戲。

▲《沉默的審判》（左起）張翰、周采詩、賈靜雯、李銘忠。（圖／記者林敬旻攝）

影集前後拍攝超過三個月，遠赴北海道取景，黃精甫也再度自編自導。3日重回影集的關鍵場景「西門紅樓」，連曾在《周處除三害》飾演反派「香港仔」的袁富華也特地飛來台灣。預告中，最先出現就是金馬獎影帝阮經天徬徨、錯愕並且眼眶含淚的臉。

▲《沉默的審判》（左起）阮經天、謝欣穎、劉子銓。（圖／記者林敬旻攝）

《沉默的審判》故事敘述在2004年的台北，一宗爆炸綁架案如黑夜裡的流星，瞬間劃破三個毫無關聯的家庭！這根無情的平行線，貫穿二十年的時光，將三個家族、兩代人深埋的恩怨情仇一一翻開。仇恨如潛伏於樹木根部的竭根菌，靜默而肆虐地從一顆心蔓延至另一顆，直到每個人都無路可逃。 命運，隨著一場無聲的審判降臨，質問著世人： 「人類到底要付出多少代價，才能活得正常？」