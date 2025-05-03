ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Soya分手新歡「宣布搬離台北」　入住度假風新窩租金曝光

記者王靖淳／綜合報導

台馬跨國情侶Soya、超強去年4月宣布結束4年情，事後也交了新男友「湛導」，不過上個月10日她突然拍片透露恢復單身，最近更上傳影片宣布搬離台北。內容曝光後，再度掀起網友討論。

▲▼Soya搬家（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲Soya宣布搬離台北。（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計畫）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中，Soya透露自己要搬到桃園，這是她自來台9年來首次離開台北與新北地區。她坦言雖然目前租約6月才到期，但她計劃本月回馬來西亞一個月，所以已提前找好新住處，以便在回台後搬遷。她表示，雖然她喜歡現在住處的格局，但生活機能不便，例如距離最近的便利商店需步行5分鐘、YouBike站點與公車站也需走上10分鐘，且社區內的資源回收室與管理室位置偏遠，因此讓她萌生搬家的念頭。

▲▼Soya搬家（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲Soya來台搬家9次。（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計畫）

談到搬離台北的契機，Soya透露之前到桃園找朋友時，發現一間好吃的餐廳，因此讓她產生念頭搬到桃園，最後也幸運找到一間全新沒人住過的房子，不僅家具全新、擁有大陽台且她形容裝潢風格猶如度假村。不過她也坦言雖然最初對於搬離台北感到猶豫，擔心生活不便，但新家走路即可到達高鐵站、機場捷運與Outlet，樓下即有管理室、YouBike站點與便利商店，生活機能完善。至於房租，她與房東協商不須車位後減少3000元，因此實際租金為26000元。

▲▼Soya搬家（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲Soya準備搬到桃園。（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計畫）

儘管新家的生活機能比舊家來的方便，Soya也提到一些小缺點，例如外送選擇較少，附近餐飲店家不多等情形。此外，因為新家附有全套家具，因此Soya原本的家具無法搬遷過去，需另作處理。為此她不捨表示：「它們（家具）都跟我很有感情了。」然而，她對新家的裝潢及質感非常滿意，認為這次搬家是相當值得的決定。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

推薦閱讀

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

李易公開獨家泡麵食譜！「兩熱銷款」混煮超好吃：小孩很愛

李易公開獨家泡麵食譜！「兩熱銷款」混煮超好吃：小孩很愛

張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋

張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋

Soya分手新歡「宣布搬離台北」　入住度假風新窩租金曝光

Soya分手新歡「宣布搬離台北」　入住度假風新窩租金曝光

罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

《周處》破30億後再出招！阮經天瘋狂大復仇　卡司曾寶儀震撼：像整年發佈會

《周處》破30億後再出招！阮經天瘋狂大復仇　卡司曾寶儀震撼：像整年發佈會

廖峻兒再控助理挑撥7年！　千字文心碎吐實：我就是不受寵的兒子

廖峻兒再控助理挑撥7年！　千字文心碎吐實：我就是不受寵的兒子

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣

Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

《黑澀會》米奇新加坡「花2.4萬補漏水」　在地人曝行情驚呆她

《黑澀會》米奇新加坡「花2.4萬補漏水」　在地人曝行情驚呆她

女星嫁大31歲富商！新婚13天尪心臟病猝逝　親手幫闔眼繼承1.7億遺產

女星嫁大31歲富商！新婚13天尪心臟病猝逝　親手幫闔眼繼承1.7億遺產

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

李易公開獨家泡麵食譜！「兩熱銷款」混煮超好吃：小孩很愛

張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋

Soya分手新歡「宣布搬離台北」　入住度假風新窩租金曝光

罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

《周處》破30億後再出招！阮經天瘋狂大復仇　卡司曾寶儀震撼：像整年發佈會

廖峻兒再控助理挑撥7年！　千字文心碎吐實：我就是不受寵的兒子

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Soya, 網紅, YouTuber, 超強, 分手

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 守夜人為電影寫主題曲　竟意外發現演員私下另一面
  2. 李易公開獨家泡麵食譜！「兩熱銷款」混煮超好吃：小孩很愛
  3. 《黑澀會》米奇新加坡「花2.4萬補漏水」　在地人曝行情驚呆她
  4. 黃小琥霸氣開嗆前任：等你們來找我　揭台男不敢追她原因
  5. 金鐘視帝李程彬重遇「學生時代女神」　郭雪芙飆台語吸睛
  6. Soya分手新歡「宣布搬離台北」　入住度假風新窩租金曝光
  7. 罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」
  8. 這次不當母女！王淨新戲「16歲演到46歲」　曝與賈靜雯特殊關係：有感情戲
  9. 《周處》破30億後再出招！阮經天瘋狂大復仇　卡司曾寶儀震撼：像整年發佈會
  10. 張艾嘉獲義大利終身成就獎！千人觀眾起立鼓掌　感性告白：很慶幸還有電影

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366