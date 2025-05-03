Soya分手新歡「宣布搬離台北」　入住度假風新窩租金曝光

記者王靖淳／綜合報導

台馬跨國情侶Soya、超強去年4月宣布結束4年情，事後也交了新男友「湛導」，不過上個月10日她突然拍片透露恢復單身，最近更上傳影片宣布搬離台北。內容曝光後，再度掀起網友討論。

▲Soya宣布搬離台北。（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計畫）

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影片中，Soya透露自己要搬到桃園，這是她自來台9年來首次離開台北與新北地區。她坦言雖然目前租約6月才到期，但她計劃本月回馬來西亞一個月，所以已提前找好新住處，以便在回台後搬遷。她表示，雖然她喜歡現在住處的格局，但生活機能不便，例如距離最近的便利商店需步行5分鐘、YouBike站點與公車站也需走上10分鐘，且社區內的資源回收室與管理室位置偏遠，因此讓她萌生搬家的念頭。

▲Soya來台搬家9次。（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計畫）



談到搬離台北的契機，Soya透露之前到桃園找朋友時，發現一間好吃的餐廳，因此讓她產生念頭搬到桃園，最後也幸運找到一間全新沒人住過的房子，不僅家具全新、擁有大陽台且她形容裝潢風格猶如度假村。不過她也坦言雖然最初對於搬離台北感到猶豫，擔心生活不便，但新家走路即可到達高鐵站、機場捷運與Outlet，樓下即有管理室、YouBike站點與便利商店，生活機能完善。至於房租，她與房東協商不須車位後減少3000元，因此實際租金為26000元。

▲Soya準備搬到桃園。（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計畫）

儘管新家的生活機能比舊家來的方便，Soya也提到一些小缺點，例如外送選擇較少，附近餐飲店家不多等情形。此外，因為新家附有全套家具，因此Soya原本的家具無法搬遷過去，需另作處理。為此她不捨表示：「它們（家具）都跟我很有感情了。」然而，她對新家的裝潢及質感非常滿意，認為這次搬家是相當值得的決定。