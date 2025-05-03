李雅英被沈玉琳當老婆　元配芽芽說話了

記者葉文正／新北報導

富邦啦啦隊女神李雅英今天出席新店裕隆城的品牌活動，並吸引大批男粉絲到場，李雅英現場透露自己肩膀跟鼻子都有部分問題，導致日前流鼻血先退場休息，但他說醫生檢查並無大礙。而她在《女孩好野》不斷被沈玉琳當老婆，對此她說不怕元配芽芽生氣，因為已經溝通好了。

▲李雅英今天在新店出席活動。（圖／記者葉文正攝）

韓籍啦啦隊女神「全民表妹」李雅英2024年正式加入中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，重心放在台灣應援一年來，以親切笑容與纖細勻稱的身材圈粉無數。27日的比賽她合體「富邦三本柱」辣舞成話題，但她在應援途中無預警離開現場，讓許多粉絲擔心不已。對此，李雅英今天也在記者會說明了原因。

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▲李雅英解釋自己流鼻血原因。（圖／記者葉文正攝）

對於自己身體狀況，李雅英說：「其實鼻子黏膜原本就比較薄，所以有時候就會這樣流鼻血，加上當天體力流失，經過醫生檢查，醫生說我很健康，應該是沒有問題。」而她肩膀骨頭也都會發出怪聲，今天她也澄清：「其實已經很久都這樣，可能是與生俱來的情況吧，也沒有任何影響。」





▲李雅英坦承肩膀骨頭有聲音。（圖／記者葉文正攝）

她也被認為火氣太大，才會流鼻血。今天她透露自己消暑祕方「我喜歡去漂亮的咖啡廳喝很多很冰很冰的冰美式，這樣就會涼快一點。」而她老是被沈玉琳跟張立東嫌棄「很重」，她也說「有在控制飲食量，一直應援運動量也很大。玉琳哥笑我很重，是因為玉琳哥自己瘦太多。還跟我分享168減重心得。」

▲沈玉琳說李雅英很重。（圖／東森提供）

而沈玉琳不斷在節目上稱她是「老婆」，不過沈玉琳已經有老婆芽芽，外界覺得兩人是在搞什麼曖昧關係？對此李雅英也說：「一開始我也覺得，可以這嗎？但是後來玉琳哥說，有跟老婆報備，就是節目效果。」也就見怪不怪了。

▲沈玉琳把李雅英當老婆。（圖／東森提供）