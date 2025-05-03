記者潘慧中／綜合報導

香蕉（王俊傑）最近和老婆一起踏上白沙屯拱天宮媽祖的進香之旅，行進的同時，他不忘送出結緣貼布，原本以為背包的重量會因此大幅減輕，「但大錯特錯了！」

▲▼香蕉沿路送結緣貼布。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）



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每次給予的時候，香蕉也收到了來自他人的結緣物品，「台灣人的可愛善良就是在這裡」，有人拍拍他的肩膀，默默遞上心意；有人道聲「謝謝你」後便離去，讓他的背包在消與滿之間不斷循環。

▲香蕉也收到了不少回饋。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）



這些看似微小的舉動，卻讓他深刻體會到「付出就算沒有收穫也甘之如飴，因為初衷就是要『清空自己』空手而歸」。舉例來說，他幫路上的鄉親背神轎，看似在付出，實則也在結善緣。

▲香蕉還有幫民眾背神轎。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）



進香的過程中，香蕉雖感受到身體疲憊到一直放電，但心靈其實在充電，「以為清空，卻被填滿，包包也是，心裡也是。」他認為，走這條路的人，不僅能感受到滿滿的溫暖，還能學習做人處事的道理。對他而言，這不僅是一次宗教之旅，更是一次心靈的洗禮。

▲香蕉帶老婆一起進香。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）



香蕉臉書全文：

我以為把整個背包的結緣貼布全部送出

我的重量就會大幅減輕，但大錯特錯了！

台灣人的可愛善良就是在這裡：

當我每次給予出去的同時，也結緣回來了

各種誠意與投入，都藏在一個個小小的結緣品中

有人拍拍我肩膀，默默遞給我一份心意；

有人說「謝謝你」，就走掉了。

不知不覺，我的背包消了又滿、滿了又消，一直循環。

包括幫路上的鄉親背他們家神轎

看起來是在付出，但無形中

是不是也已經讓我結了更多善緣呢？

這印證著實踐在生活中，是否有捨必有得？

付出就算沒有收穫也甘之如飴

因為初衷就是要「清空自己」空手而歸

但每次付出，都會在意想不到時收到滿滿感動

來走一趟的人，沿路感受到滿滿溫暖。

來走十趟的人，來學習做人處事在生活中。

來走一輩子的人，懂得付出是快樂的事

以上是我走在路上得到的感動

身體持續放電，但內心卻持續充電！

「以為清空，卻被填滿」

包包也是，心裡也是。

白沙屯媽祖進香，我們在走善良

這條路上，你遇見過什麼樣的溫柔？