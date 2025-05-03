記者吳睿慈／台北報導

日本最美賽車皇后名取久留美擁有34F魔鬼曲線，但笑容甜美又純真，反轉魅力受到很多粉絲喜愛。她日前首度在台舉辦個人粉絲見面會，男粉趁勢告白求婚，她也高EQ回應，讓全場融化了。

▲名取久留美在台舉辦見面會。（圖／Onederfour提供）



名取久留美為了粉絲見面會準備多套性感造型，包括從日本直送、極具代表性的正規賽車皇后服震撼登場。而她也親自設計了多項粉絲互動橋段，包括粉絲同樂遊戲、一對一互動時間、攝影會以及限定週邊商品販售，讓粉絲零距離感受女神魅力。

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▲名取久留美準備多項福利時間。（圖／Onederfour提供）



為了拉近與台灣粉絲的距離，名取久留美還練習中文，在活動上甜喊：「你們好可愛，我愛你們！」她更學會地道台灣用語「讚喔」、「好喜翻」、「我愛你」，讓粉絲瞬間融化直呼「女神太有誠意了」。

▼▲名取久留美被台粉求婚，她機智回應令全場融化。（圖／Onederfour提供）



活動最高潮之際，莫過於一位勇敢男粉絲在互動環節單膝下跪告白，拿出身分證，要她在配偶欄簽名，「妳願意嗎？」全場震驚到嚇壞；沒想到女神不但沒有迴避，反而俏皮回應：「那你去我經紀人那邊留下資料，我考慮看看。」展現幽默與親和力。

名取久留美也特別向現場粉絲透露，「感謝大家的支持，這次活動將會是我與你們的珍貴回憶，我真的超級感動，台灣我會再回來的！」相約下次見面的日子。