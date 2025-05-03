王力宏爆出意外！　「唱一半舞台突出現大洞」他當眾踩空全場嚇壞

記著蔡琛儀／台北報導

金曲歌王王力宏在大陸五一黃金假期連續三晚在杭州奧體中心舉辦「最好的地方」演唱會，不過昨晚竟發生升降台提前降下，導致專心演唱的王力宏一腳踩空，整個人重心不穩，踉蹌了一大步的驚險意外，好在他迅速穩住腳步，但他降下台後還頻頻往後看，似乎也在質疑到底發生什麼事。

▲王力宏演唱會上踩空險摔落舞台。（圖／翻攝微博）

對此，經紀人楊文傑回應：「感謝各界關心！昨晚演出中升降臺提前下降，是團隊安全管控的疏漏，我們深感歉意。事發後已第一時間啟動全面設備排查，後續所有場次的舞臺安全環節也將重新評估優化。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊文傑並強調：「安全是演出的底線，此次事件讓我們更深刻意識到責任重大。感謝大家的包容與提醒，接下來會以更嚴謹的態度保障每一場演出，也請大家繼續監督，共同期待安全且精彩的舞臺呈現！」

▲王力宏近日在大陸展開巡演。（圖／翻攝微博／王力宏工作室）

王力宏這輪「最好的地方」巡演目前在2025年度大陸市場上相當受歡迎。前一站廣州的黃牛票被炒到一張高達 25,334人民幣（約107,025 臺幣），溢價竟是票面價的 14倍，連黃牛都覺得不可思議，超過了泰勒絲在新加坡開演唱會翻10倍紀錄，黃牛界甚至還傳出：「現在只搶王力宏的票最保值。」一類傳言。