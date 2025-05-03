T.O.P.一句話害死她！《魷魚2》「196號正妹」宋知佑要來台灣了

記者吳睿慈／台北報導

南韓演員宋智友（正名：宋知佑）日前在《魷魚遊戲2》嶄露頭角，飾演「196號參賽者」，亮麗外貌被T.O.P.相中，卻遭到對方陷害，慘死於第一關，戲份雖少，卻掀起全球起底「196號正妹玩家是誰」。宋智友出道6年，3日傳來好消息，她即將首次來到台灣舉辦見面會，5月25日在CLAPPER STUDIO登場，門票預計在5日於在 KKTIX、全家便利商店 FamiPort正式開賣。

▲《魷魚2》「196號正妹」宋知佑要來台灣了。（圖／翻攝自Netflix）



1997年出生的演員宋知佑在學生時期就開始從事模特兒工作，2019年以演員身份出道，陸續演過《黑暗榮耀》、《走進你的時間》、《低谷醫生》與《江南 B-Side》等多部作品，2024年底因在《魷魚遊戲》第二季中飾演196號參賽者「姜敏兒」，以高馬尾造型、充滿自信的態度及亮眼外型讓觀眾留下深刻印象，與T.O.P曖昧互動的片段也掀起熱烈討論，儘管她是第一場遊戲「一二三，木頭人」中最早被淘汰的角色，但這段戲反而成為她人氣爆發的契機。

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▲宋知佑出道6年，參演過許多戲劇作品。（圖／首湛創意與BILLIONS提供）



她與T.O.P的合照在社群平台上獲得超過481萬個讚，SNS聲量暴漲，粉絲數急遽增加，IG也從一開始只有3萬人追蹤飆升到126萬人，正式躍升為全球矚目的新星。近期宋知佑也接獲多項品牌廣告邀約，並參與數位相框聯名活動，私下的她還是一位熱愛棒球的運動迷，曾受邀為心儀球隊開球，該場比賽球隊更是獲勝，讓她被封為「幸運女神」。

宋知佑將於5月25日晚間6點在台北CLAPPER STUDIO（三創園區5樓）舉辦個人首場台灣粉絲見面會 《The First Letter》。活動名稱象徵著她寫給台灣粉絲的第一封真情告白信，也意味著她與台灣粉絲之間情感連結的起點。本次見面會將展現她優雅迷人的個人魅力，現場設有粉絲互動遊戲、驚喜舞台演出等多樣化單元，讓大家親身參與、感受感動。此外還有拍照時光、專屬福利等與粉絲近距離互動的安排，預計帶來難忘且溫馨的回憶。

▲宋知佑見面會祭出多項福利。（圖／首湛創意與BILLIONS提供）



粉絲福利部分，除了全場觀眾皆可參與「簽名拍立得抽選活動」和「Hi-Bye福利」並獲得「限定小卡」之外，S區的粉絲可獲得親筆簽名海報、影像壓克力鑰匙圈，並享有與宋知佑1對1合照；J區的粉絲則可獲得壓克力鑰匙圈、視覺海報以及參與1對10合照；W區的粉絲可獲得視覺海報和參與1對20合照，讓所有粉絲留下與宋知佑的專屬幸運回憶！