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唱跳到最後「釦子爆開」bra外露！尷尬畫面全放送 陳詩雅：不敢看

記者潘慧中／綜合報導

陳詩雅目前是味全龍啦啦隊的成員，最近上節目談起在「AKB48 Team TP」時期的往事時，她坦言有次唱跳到最後「釦子爆開了」，當下完全不知情，直到隊友出手幫忙遮，下台後才驚覺事情大條！

▲▼陳詩雅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼陳詩雅唱跳到釦子爆開，不慎露出膚色內衣。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

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▲▼陳詩雅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

陳詩雅透露事情發生在某次週年的千人演唱會上，因為服裝是多位成員輪流穿，無法量身訂做，所以意外穿上一件有些緊身的襯衫，「想說沒辦法嘛，扣得起來就好。」

▲▼陳詩雅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲陳詩雅一穿上去就覺得很緊。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

但就在表演結束時，旁邊的團員突然走到前面擋住陳詩雅，讓她頓時困惑不已，「搶我鏡頭不讓我表現？」下台後才得知，自己的第二顆扣子整個打開，內衣雖是膚色，從遠處看可能會讓人誤以為是皮膚，但官方仍有轉播畫面，「我整個不敢回去看那一段，我完全不敢回憶，最不能爆的地方爆開。」

▲▼陳詩雅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼陳詩雅被擋住的時候還誤以為團員在搶鏡頭。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼陳詩雅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

經歷了這次尷尬事件後，陳詩雅與團隊開始研究如何避免類似情況再次發生，最後決定在襯衫鈕釦處黏貼魔鬼氈，以防止扣子在表演中途鬆開。

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