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小嫻讀音樂系「忙到沒空滑手機」　大一步尾聲吐心聲：很大的挑戰

記者王靖淳／綜合報導

女星小嫻（黃瑜嫻）近年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系，平時會透過社群與粉絲記錄生活的她，最近發文分享讀音樂系的心情，坦言這段過程充滿挑戰，但也讓她找回學習的熱情，「我覺得讀音樂系啊，真的是很大的挑戰。」

▲▼小嫻。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

▲小嫻近年回歸學生身分。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

小嫻提到，她每天都要學習新東西，包含學科與術科都讓她幾乎沒有時間滑手機。為此她幽默表示：「手機是時間小偷」，不小心滑一下就過了一個小時，與其如此，她更願意把時間拿來練習課業，「一個小時，我可以練好多東西捏！」

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▲▼小嫻

▲小嫻坦言讀音樂系充滿挑戰。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

談到學習節奏的調整，小嫻感嘆過去沒有學會的知識，如今一點一滴地補回來，並直呼「真的好喜歡讀大學的日子。」儘管進步幅度不大，但她已能感受到自己的成長，無論是基礎聽力、節奏、視唱，甚至是主修聲樂與副修鋼琴，她都慢慢找到練習的方法，沒有像上學期那麼慌張。

▲▼小嫻

▲小嫻分享讀音樂系的心得。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

小嫻在文末回憶起高中時期曾羨慕音樂班的同學，如今換她實現夢想，在這個領域學習，讓她感到很踏實。她感性地表示：「在藝術面前我們都是渺小的，不管怎麼樣 謙卑學習就對了。還有，我也有感受到，最大的自信就是，不跟別人比較，可以欣賞比我優秀的人，可以接納每個人都還在學習，因為我們大家都很努力。」

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