金秀賢慘了！廣告主正式提告「求償韓幣28億」　韓媒曝更嚴重後果

記者吳睿慈／綜合報導

韓流男神金秀賢因捲入與金賽綸的感情糾紛，他遭疑與未成年時期的女方交往，他雖全盤否認，但難挽回輿論。日前，金秀賢被爆恐遭到廣告業主求償，如今真的有一家業主實施動作，D業主已在4月底提出告訴狀，內容為向金秀賢與其經紀公司求償共韓幣28億元（約7千萬元），且目前訴狀已被法院受理。

▲金秀賢正式遭廣告商提告要求賠償。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）



金秀賢日前被爆恐遭到廣告主要求賠償，只是各家業主都在看風向，如今有一家D業主率先動作，該廣告商過去已經對外切割表示「近期因金秀賢的私生活相關疑雲與爭議引發負面輿論擴大，無法再維持代言合約，因此決定解約」，除此之外，將會對金秀賢提告要求賠償。

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▲金秀賢未來恐怕不只面臨一家提告。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）



《YTN》2日加碼爆料，原本傳只是在觀望的D業主確定提告，而另一家業主也是正在考慮要求賠償，若看到D業主付諸行動，極有可能跟進提告，金秀賢與廣告商的訴訟戰迅速擴大，他未來恐面臨更多難題。

金秀賢於3月31日緊急召開記者會，強烈否認與金賽綸之間的交往與債務施壓傳聞，並預告將採取法律手段應對。然而，爭議未能平息，不僅形象重挫，他主演的新劇《山寨人生（Knock Off）》也因此宣布暫緩公開，事業蒙上陰影。