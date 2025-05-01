小薰拍激情戲遭「呼巴掌」！生肉夾擊2小時　減重7kg穿緊身服展完美身材

記者蕭采薇／台北報導

2025金穗影展1日在華山光點開幕，金穗影后、金鐘女配「小薰」黃瀞怡，穿上仙氣爆棚的青花瓷禮服，展現成功甩肉7公斤的完美體態。她笑說，男友鄭人碩會幫忙準備水煮蛋和青菜，黃瀞怡也在主演短片《五花肉》中超激烈的「車陣肉搏戲」引爆話題。

▲小薫出席2025金穗影展開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

小薰笑著透露，這場戲簡直是「肉」與「淚」的交織：「那場戲拍了兩三個小時，車子一直搖，我一直NG，因為一直被豬肉打到臉！感覺就像被豬肉『呼巴掌』一樣！」

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原來，在《五花肉》中，小薰挑戰在豬肉攤車上演出激情戲碼，劇組更是不惜成本，打造一台堆滿生肉的拍攝車輛。回憶起拍攝現場，小薰直呼：「超難控制！前面是肉，後面也是肉，還有豬油所以一直晃！根本是『肉肉夾擊』！」雖然她強調肉品「新鮮沒味道」，但還是忍不住崩潰表示：「拍完後對豬肉更沒興趣了！我本來就不愛吃，現在更不敢吃啦！」

▲小薫出席2025金穗影展開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

除了為戲犧牲色相，小薰也坦言近期工作滿檔，除了宣傳作品，還要拍攝新戲、跑代言，行程滿到爆炸！好在有貼心男友鄭人碩在一旁照顧，讓她直呼幸福：「他會幫我煮水煮蛋，雖然常常準備太多，連我經紀人的份都包了！」

她也大方分享自己的瘦身秘訣，透露之前為了演媽媽角色稍微增胖，如今花了3個月的時間成功甩肉7公斤：「那時褲子穿到L號，我胖都胖在下半身，先胖臀腿。」這次瘦身有成，才能完美駕馭這身貼身禮服，她還不忘自嘲：「如果胖的時候穿這套，會像花瓶！」

▲小薫出席2025金穗影展開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

雖然已經是金穗與金鐘雙料得主，小薰始終不忘提攜後輩，對學生製片和新銳導演更是力挺到底：「只要金穗或學生邀我，我都會來。沒有新一輩出來，影視產業怎麼辦？」不過她也笑說，酬勞的確是低到，在被豬肉拍打時，都會想「我這麼辛苦幹嘛？」