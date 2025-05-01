韓男星警局自首：我有吸毒！搖頭丸、大麻、K他命都碰　打動法官判緩刑

記者吳睿慈／綜合報導

南韓饒舌歌手Sik-K（本名：權民植）於2024年1月突然衝進警局自首「我有吸毒」，警方當時沒有公開他的身份，直到後來才被媒體挖出就是曾參加選秀節目《Show Me The Money 4》的Sik-K。案件審理1年多，他的判刑在1日出爐，法官念在他自首、深刻反省，最後判他有期徒刑10個月、緩刑2年。

▲Sik-K在2024年初突到警局自首。（圖／翻攝自Sik-K IG）



Sik-K於2024年1月突然衝進警局表示「我有吸毒，我來自首」，當時震撼演藝圈，而後來在調查過程中確實也被驗出冰毒陽性反應移送法辦，同年6月遭正式起訴。他的案子審理近1年，遭檢方查出過去有不少前科，包含2023年1月到9月涉嫌吸食K他命、搖頭丸，後來還涉及吸食大麻等毒品遭到起訴。

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身背數項吸毒嫌疑，Sik-K於3月開庭時，當庭認罪表示「活了近30年以來，從沒這樣感到羞愧過，不想再成為引起社會混亂的犯罪者、不想成為無法控制自己的可悲之人，我正在深刻反省中，如果給予我回報的機會，我想要向因我而受傷的家人、公司員工們彌補，在活下去的往後日子裡深深悔改。」

▲Sik-K涉嫌吸食過多項毒品。（圖／翻攝自Sik-K IG）

Sik-K遭檢方求刑3年6個月，但一審結果於1日上午出爐，雖然他前科眾多，但念在他自首、深刻反省，最後判他有期徒刑10個月、緩刑2年，且必須接受40小時藥物治療課程。

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