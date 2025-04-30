記者劉宜庭／綜合報導

香港命理師兼藝人「七師傅」七仙羽近日上節目受訪，控訴自己曾真心提攜一位在演藝圈努力多年的女星，卻遭對方反咬與誣蔑，令她深感心寒，引來女星郭奕芯發文反擊，雙方各執一詞。格外引人注意的是，七仙羽在聲明中使用了與歌手楊丞琳昨（29日）在IG限時動態幾乎相同的語句，疑似引用其聲明回應外界爭議，此舉卻也意外掀起網友熱議。

▲▼七仙羽發文（上圖）疑似引用楊丞琳聲明（下圖）。（圖／翻攝自七仙羽、楊丞琳IG）

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七仙羽昨透過IG發文，貼出黑底文寫道：「對於我受到的無端指控和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」同時強調已經交由律師處理此事。

不過，網友一看直呼眼熟「為什麼要Copy楊丞琳的IG Story？」、「是否完全一樣？」、「還挺像的」、「她每週二都說屬蛇和屬馬的是幸運生肖，這一直都是copy and paste，讓楊丞琳去追究她吧」；也有人認為七仙羽可能是引用楊丞琳聲明，來回應這次的爭議。

楊丞琳之所以會發出該篇聲明，起因是Makiyo（川島茉樹代）近日上薔薔（林嘉凌）節目爆料「某位當年一起出道的女星紅了之後不認人」，最後在現場猜測中，默認指得就是楊丞琳。躺著也中槍的楊丞琳發出聲明反駁，同時透過經紀公司表示「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。」最後還不忘祝福Makiyo：「望故友保持良好心情，祝福一切都好。」

▲楊丞琳、Makiyo。（圖／翻攝自Facebook／楊丞琳 Rainie Yang、Makiyo new 川島茉樹代）

另一方面，七仙羽則是在香港節目上爆料，自己曾真誠幫助一位女藝人，甚至邀對方至其佛堂「轉運」，沒想到最後卻遭懷疑是「借她上位」，讓她心碎：「我不怕黑夜、不怕鬼，最怕的是人心。」一番言論讓大票網友矛頭指向曾與她合作過的港星郭奕芯（Ashina）。

針對外界揣測，七仙羽再度發文說明，感謝郭奕芯男友曾贊助她的演唱會港幣20萬元，但當時傳出郭奕芯因不滿無法享有獨立VIP休息室，情緒失控：「我理解妳的心情，男友都出錢了，卻沒安排專屬休息空間，誰都會不高興。但這不是我安排的，我希望妳多年來不要為這件事再不開心。」

▲七仙羽回應郭奕芯。（圖／翻攝自七仙羽IG）

▲郭奕芯回應七仙羽。（圖／翻攝自七仙羽IG）



對此，郭奕芯同樣在IG發長文自清，強調自己不曾為錢與人翻臉，「我在意的不是金錢，而是尊重。」她坦言多年來選擇沉默，但仍不斷被暗指為「忘恩負義者」，情緒壓抑至極點，才終於公開心聲，雙方各執一詞。