Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本認了：像被社會判死刑

記者王靖淳／綜合報導

女星Makiyo在2012年捲入醉毆運將事件，最近她受邀到薔薔的Podcast節目重提此事，同時也坦言，當時在面對外界的評論時，感覺就像被社會判死刑。

▲Makiyo重提醉毆計程車司機事件。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

Makiyo在節目中回憶醉毆計程車司機事件時透露，自己當時喝到大爛醉，媽媽也曾提醒過她，這樣遲早會出事。事件爆發後，Makiyo坦言感受到世界在一夜之間徹底變了，「有幾萬、幾億的人在留言，大家就在罵我說滾回去日本，不要活了，死了算了。」為此，她形容那段時間自己就像是「被社會判了死刑。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Makiyo坦言風波讓她覺得被社會判死刑。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

面對外界批評聲浪，Makiyo坦然接受，並表示，經歷這次事件後，她變得不會把自己喝到大爛醉，同時也承擔應負的責任。談到事件後續，她透露當時計程車司機其實沒有昏迷，甚至還在跟她求償的同時出國旅遊、募款，為此她質疑：「昏迷的人可以做筆錄嗎？」並提到自己曾向法官申請調閱監視器畫面，不過檢方回應她：「剛好都沒電」，讓她頗感無奈。

▲Makiyo透露計程車司機沒昏迷。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

