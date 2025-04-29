ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭靚歆整復遭弄斷肋骨「纏訟2年勝訴」！　揭新內幕：給我不明藥包

記者蔡宜芳／綜合報導

《我愛黑澀會》出身的女星鄭靚歆，在2023年指控遭整復師弄傷，導致肋骨骨折，提告過失傷害，但被告始終不認。官司打了近兩年，鄭靚歆於29日宣布勝訴，也吐露這些日子走來的煎熬，呼籲「不要再下意識檢討受害者」。

外送用▲▼鄭靚歆整復遭弄斷肋骨勝訴　揭新內幕：給我不明藥包。（圖／翻攝自Facebook／鄭靚歆Jin）

▲鄭靚歆2023年指控遭整復師弄斷肋骨。（圖／翻攝自Facebook／鄭靚歆Jin）

鄭靚歆坦言，近兩年來，她不只身體受到傷害，心理上更是承受了許多來自外界的質疑與攻擊，「但我知道說出來會保護到一些人，那就值得了！」她也感謝法院還原事實，「真相可能會被掩蓋一時，但終究會被看見！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭靚歆指出，當時整復師在發現異狀後，不但未立即帶她就醫，反而讓同事去藥局取來不明白色藥包，並多次勸說「一切正常」，要她回家休息服藥。鄭靚歆直言：「作為一名合格的整復師，他應該具備專業知識，對客人的安全負責。」然而對方事後不僅沒有道歉，還在網路上發表不實言論，混淆視聽抹黑她，試圖淡化自身過失，導致她面臨網路霸凌與生命威脅，「我才發現，原來當受害者，要為自己發聲除了需要足夠的勇氣，還要承受這麼多質疑和惡意攻擊。」

▲▼鄭靚歆整復遭弄斷肋骨勝訴　揭新內幕：給我不明藥包。（圖／翻攝自Facebook／鄭靚歆Jin）

▲鄭靚歆宣布勝訴（圖／翻攝自Facebook／鄭靚歆Jin）

面對一路走來的傷害，鄭靚歆有感而發表示，最令人害怕的不是傷害本身，而是「當你鼓起勇氣站出來，卻發現這個世界不願意相信你，甚至反過來攻擊你」。她指出，許多受害者因此選擇沉默、崩潰，「我們可以改變這個現象。我們都應該培養媒體識讀的能力，不要再下意識檢討受害者，不要輕信單方面的說法，讓錯誤的輿論成為二次傷害，讓我們生活的環境多一點愛與善良。」

鄭靚歆在文末強調，這場勝訴不僅是屬於自己的正義，也是屬於所有受害者的勝利。她也感謝一路上支持自己的朋友與粉絲，讓她在面對死亡威脅和網路暴力時，「希望每一位受害者都能在愛與支持中找到勇氣站出來，因為你的勇敢，不只是為了自己，也在不知不覺中鼓勵了很多人。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

推薦閱讀

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

小甜甜直播「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸拚事業不到1年鎩羽返台

小甜甜直播「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸拚事業不到1年鎩羽返台

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」　為妻兒當空中飛人　

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」　為妻兒當空中飛人　

李昇基切割老婆娘家：正式斷絕關係！結婚才2年　詐欺犯岳父又出包

李昇基切割老婆娘家：正式斷絕關係！結婚才2年　詐欺犯岳父又出包

楊丞琳遭Makiyo爆料…反擊還不夠！　經紀公司硬起來：將保留法律手段

楊丞琳遭Makiyo爆料…反擊還不夠！　經紀公司硬起來：將保留法律手段

快訊／楊丞琳遭Makiyo控「紅了不認人」　潘瑋柏不忍力挺發聲了

快訊／楊丞琳遭Makiyo控「紅了不認人」　潘瑋柏不忍力挺發聲了

蔡阿嘎遭影射！「嘉義阿賢」親戚貪財惡行全公開　本人發聲鞠躬道歉

蔡阿嘎遭影射！「嘉義阿賢」親戚貪財惡行全公開　本人發聲鞠躬道歉

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

李珠珢傳雙倍酬勞嚇退廠商！　「做夢文」遭影射耍大牌…品牌回應

李珠珢傳雙倍酬勞嚇退廠商！　「做夢文」遭影射耍大牌…品牌回應

19歲女偶像退團5個月認「遭公司代表性騷」！　淚訴：為夢想一直忍

19歲女偶像退團5個月認「遭公司代表性騷」！　淚訴：為夢想一直忍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

小甜甜直播「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸拚事業不到1年鎩羽返台

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」　為妻兒當空中飛人　

李昇基切割老婆娘家：正式斷絕關係！結婚才2年　詐欺犯岳父又出包

楊丞琳遭Makiyo爆料…反擊還不夠！　經紀公司硬起來：將保留法律手段

快訊／楊丞琳遭Makiyo控「紅了不認人」　潘瑋柏不忍力挺發聲了

蔡阿嘎遭影射！「嘉義阿賢」親戚貪財惡行全公開　本人發聲鞠躬道歉

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鄭靚歆, 整復

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳青峰力挺楊丞琳！　PO歌詞嗆「免洗謠言真方便」
  2. 《華燈初上》演員驚喜合體！　「6人大同框」燦笑全被拍
  3. Makiyo昔爆友人「紅了就不理人」！背後放冷箭內幕　小S、蔡康永全知情
  4. 鄭靚歆整復遭弄斷肋骨「纏訟2年勝訴」！　揭新內幕：給我不明藥包
  5. 八仙塵爆救援實事改編！戴立忍演慈濟院長　邱凱偉對戲興奮到忘詞
  6. 黃小柔挺楊丞琳「始終如一沒改變」　親揭私下為人：我們支持妳
  7. 小蠻3歲兒逛五金行被說「留下上班」　她護子反遭炎上：那不是遊戲館
  8. 帶兒旅遊0業配「遭疑利益互惠」　歐陽靖IG道歉曝真相
  9. S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光
  10. 張晚意拍虐戲太投入！　與楊紫街頭激動狂吼意外「觸發車子警鈴」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366