鄭靚歆整復遭弄斷肋骨「纏訟2年勝訴」！　揭新內幕：給我不明藥包

記者蔡宜芳／綜合報導

《我愛黑澀會》出身的女星鄭靚歆，在2023年指控遭整復師弄傷，導致肋骨骨折，提告過失傷害，但被告始終不認。官司打了近兩年，鄭靚歆於29日宣布勝訴，也吐露這些日子走來的煎熬，呼籲「不要再下意識檢討受害者」。

▲鄭靚歆2023年指控遭整復師弄斷肋骨。（圖／翻攝自Facebook／鄭靚歆Jin）

鄭靚歆坦言，近兩年來，她不只身體受到傷害，心理上更是承受了許多來自外界的質疑與攻擊，「但我知道說出來會保護到一些人，那就值得了！」她也感謝法院還原事實，「真相可能會被掩蓋一時，但終究會被看見！」

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鄭靚歆指出，當時整復師在發現異狀後，不但未立即帶她就醫，反而讓同事去藥局取來不明白色藥包，並多次勸說「一切正常」，要她回家休息服藥。鄭靚歆直言：「作為一名合格的整復師，他應該具備專業知識，對客人的安全負責。」然而對方事後不僅沒有道歉，還在網路上發表不實言論，混淆視聽抹黑她，試圖淡化自身過失，導致她面臨網路霸凌與生命威脅，「我才發現，原來當受害者，要為自己發聲除了需要足夠的勇氣，還要承受這麼多質疑和惡意攻擊。」

▲鄭靚歆宣布勝訴（圖／翻攝自Facebook／鄭靚歆Jin）

面對一路走來的傷害，鄭靚歆有感而發表示，最令人害怕的不是傷害本身，而是「當你鼓起勇氣站出來，卻發現這個世界不願意相信你，甚至反過來攻擊你」。她指出，許多受害者因此選擇沉默、崩潰，「我們可以改變這個現象。我們都應該培養媒體識讀的能力，不要再下意識檢討受害者，不要輕信單方面的說法，讓錯誤的輿論成為二次傷害，讓我們生活的環境多一點愛與善良。」

鄭靚歆在文末強調，這場勝訴不僅是屬於自己的正義，也是屬於所有受害者的勝利。她也感謝一路上支持自己的朋友與粉絲，讓她在面對死亡威脅和網路暴力時，「希望每一位受害者都能在愛與支持中找到勇氣站出來，因為你的勇敢，不只是為了自己，也在不知不覺中鼓勵了很多人。」