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汪小菲5月婚禮倒數！　Mandy前夫突PO文遭恐嚇：被糟塌的如此痛苦

記者陳芊秀／綜合報導

汪小菲和台灣老婆Mandy（馬筱梅）結婚將近1年，傳出5月要在大陸北京舉行婚禮。而Mandy曾被起底有過一段婚姻，前夫Robert昨天（28）發文，指自己被恐嚇，引發外界關注。

▲▼汪小菲抵台。（圖／桃園機場聯誼會提供）

▲汪小菲、Mandy傳出5月舉行婚禮。（圖／桃園機場聯誼會提供）

Robert開頭寫下：「我人生活到現在沒有被這件事被糟塌的如此痛苦，被恐嚇？」表達了他在法律糾紛中的無奈與痛苦。他提到自己和朋友因為某些事件而被告，家人被煩，面對法官、書記官、律師要提供證據，投入時間、金錢及精神壓力。他表示：「我已經很心力交瘁了。還要一一看這些灰心死活的證據，我想要遠離。」

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接著Robert文中提及自己遭受的抹黑與曲解，並表達了對這些行為的不滿。他指出：「想發言會被刪，說什麼都會被曲解，我的平台我已經被刪過了一次，有多少心血在裡面，太多不拘好心的人。」他公開喊話，不管什麼人，以正直善良的態度對待此事，並說「我行得直走的正，我的心力不應該在這裡，但是那些抹黑的，影響到我朋友的，一概直接應該報警，受法律責任處理」。他最後反問大眾：「你的朋友家人，被冠上這些，你作何感想？」並希望大家「用頭腦，想一下，做正確的事」。

除了發文，Robert公開一段1分55秒錄音喊話，語氣無奈透露自己遇到恐嚇。他仍相信很多事情是美好的，最後說「劃清界線吧」，希望不要再接到恐嚇電話，希望不要再被影響到自己和朋友，「體面去結束一切事情吧」。

▲▼陸網轉發Mandy前夫Robert發文。（圖／翻攝自微博）

▲陸網轉發Mandy前夫Robert發文。（圖／翻攝自微博）

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