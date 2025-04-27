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西門町驚見巨大「人型保險套」掃街！　竟是《取精急轉彎》吉祥物

記者黃庠棻／台北報導

為迎接年度腦洞大開的成人動畫《取精急轉彎》（Spermageddon）正式上映，片商原創娛樂昨（26）日突襲台北西門町，舉辦限時快閃活動，派出巨型保險套吉祥物「洨保貝」現身街頭，引發民眾好奇圍觀。

▲《取精急轉彎》舉辦宣傳活動，巨大「保險套」到西門町掃街。（圖／原創娛樂提供）

▲《取精急轉彎》舉辦宣傳活動，巨大「保險套」到西門町掃街。（圖／原創娛樂提供）

當日下午，「洨保貝」從西門捷運站六號出口出發，一路進攻喜樂時代影城、獅子林新光影城及西門威秀影城，沿途吸引大批民眾駐足拍照，氣氛熱鬧非凡。只要完成打卡拍照任務，即可獲得「18禁神秘洨禮」，造成現場一陣搶拍熱潮。

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▲《取精急轉彎》舉辦宣傳活動，巨大「保險套」到西門町掃街。（圖／原創娛樂提供）

▲《取精急轉彎》舉辦宣傳活動，巨大「保險套」到西門町掃街。（圖／原創娛樂提供）

不同於一般宣傳活動，《取精急轉彎》以幽默大膽的形象設定，成功引起路過民眾的高度好奇與參與意願。現場除了民眾自發排隊合照，也有不少情侶、朋友組隊打卡，讓「洨保貝」成為當日西門町最吸睛的焦點之一。

▲《取精急轉彎》舉辦宣傳活動，巨大「保險套」到西門町掃街。（圖／原創娛樂提供）

▲《取精急轉彎》舉辦宣傳活動，巨大「保險套」到西門町掃街。（圖／原創娛樂提供）

《取精急轉彎》自4月25日全台上映以來，社群上即引發大量討論，上映首日便湧進許多觀影人潮，場場爆滿、座無虛席，部分戲院更因觀影人潮踴躍而加開場次。本片迅速成為社群熱議焦點，Threads湧現許多自發性的觀後感分享，無論是爆笑或驚奇反應，都讓電影熱度持續升溫。上映期間購票入場，還可獲得限量「安全性行為好寶寶小卡」。

▲《取精急轉彎》舉辦宣傳活動，巨大「保險套」到西門町掃街。（圖／原創娛樂提供）

▲《取精急轉彎》舉辦宣傳活動，巨大「保險套」到西門町掃街。（圖／原創娛樂提供）

《取精急轉彎》講述一位熱愛《星際大戰》的中二少年與一位挪威少女，在派對上情竇初開，在酒精助攻下迎來人生第一次性體驗；而此時，一場絕無僅有的精子冒險也同步悄然開打，電影已於全台戲院熱映中。

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