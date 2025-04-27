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破天荒合體！2大男神蘇志燮、玉澤演5月登台　全場享近距離歡送

記者吳睿慈／台北報導

破天荒合體！南韓兩大男神蘇志燮與玉澤演都隸屬於經紀公司「51K」，兩人即將手來台舉辦粉絲見面會，活動預計在5月25日於台北國際會議中心舉行，不僅是兩人首次共同舉辦見面會，也是繼玉澤演驚喜現身蘇志燮日本場活動擔任嘉賓後，再次於海外舞台合體。

▲玉澤演5月登台　全場享近距離歡送。（圖／SHOWOFFICE提供）

▲玉澤演難得蘇志燮一起舉辦見面會。（圖／SHOWOFFICE提供）

2PM成員玉澤演於2018年退伍後，加入蘇志燮成立的演員經紀公司51K，雙方一直是關係親密的師兄弟，也常常送咖啡車到劇組互相應援。而蘇志燮在前陣子於東京舉行個人粉絲見面會，就邀請了旗下藝人玉澤演與車學沇擔任嘉賓，三人組成限定團體「So Ok Cha」，不僅合唱由玉澤演親自創作的〈Time Walks〉，還跟粉絲一起進行趣味運動遊戲，現場氣氛熱烈。

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▲▼ 破天荒合體！2大男神蘇志燮、玉澤演5月登台　全場享近距離歡送。（圖／SHOWOFFICE提供）

▲蘇志燮時隔6年再度登台。（圖／SHOWOFFICE提供）

繼東京見面會後，蘇志燮、玉澤演破天荒攜手來到台灣見粉絲，距離蘇志燮上次訪台舉已是2019年，睽違6年再度訪台，令粉絲期待不已。

▲▼ 破天荒合體！2大男神蘇志燮、玉澤演5月登台　全場享近距離歡送。（圖／SHOWOFFICE提供）

▲蘇志燮、玉澤演見面會全場享近距離歡送。（圖／SHOWOFFICE提供）

本場演出門票將於5月3日下午1點開賣，兩大男神同台更將準備多項粉絲福利，包含全場HI BYE，以及團體合照、和簽名拍立得等要回饋粉絲。活動購票請洽Ticket Plus遠大售票系統與全台7-11 ibon機台，更多活動資訊請持續關注主辦單位 SHOWOFFICE 官方社群。

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