《不可能的任務》阿湯哥高空攀機翼驚險畫面曝　劇組北極拍攝全員凍僵

記者蕭采薇／台北報導

年度動作鉅片《不可能的任務》電影系列最新力作《不可能的任務：最終清算》，「阿湯哥」湯姆克魯斯繼續飾演經典角色伊森韓特，並集結原班卡司與新加入演員，共同展開這場關乎全人類命運的終極任務。

▲《不可能的任務：最終清算》阿湯哥高空攀機翼。（圖／UIP提供）



《不可能的任務：最終清算》釋出兩支精彩花絮，帶領觀眾一探阿湯哥親自挑戰高難度特技的驚險瞬間，以及劇組遠赴挪威斯瓦巴群島拍攝的壯闊旅程。

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在第一支花絮中，阿湯哥挑戰在海拔8,000英尺的高空攀爬飛機機翼，完全不靠特效，親自完成這場極限演出。他必須承受每小時140英里的強風吹襲，強風逼得他雙眼難以睜開、幾乎無法呼吸，特寫鏡頭下的臉部神情讓人看得冷汗直流，真實感十足、令人屏息。

▲《不可能的任務：最終清算》阿湯哥親自挑戰高難度特技。（圖／UIP提供）

另一支花絮則紀錄劇組和演員深入風景壯麗的挪威斯瓦巴群島進行極地拍攝的過程。主要演員與導演分享：「如果你想拍出壯觀的冰層，就必須在氣溫最低的時候前往。北極的低溫讓人凍到骨子裡，這種寒冷是無法假裝的，只要脫掉手套幾秒，手指立刻凍僵。這樣的環境不但增加了懸疑與戲劇張力，也讓觀眾彷彿親歷其境，帶來震撼的視覺體驗。能夠完成這樣的拍攝，對我們來說是無比的榮幸。」

▲《不可能的任務：最終清算》阿湯哥親自挑戰高難度特技。（圖／UIP提供）

本片由曾經執導2015年《不可能的任務：失控國度》、2018年《不可能的任務：全面瓦解》以及2022年《不可能的任務：致命清算 第一章》的克里斯多夫麥奎瑞第四度執導。新演員包括海莉艾特沃、文雷姆斯、賽門佩吉、伊塞莫瑞、龐克萊門捷夫、亨利科澤尼、赫特麥卡藍、珍娜麥提爾、尼克奧佛曼、漢娜衛丁漢、特拉梅爾蒂爾曼、希亞溫漢、格雷格塔扎戴維斯、查爾斯帕奈爾、馬克加蒂斯、羅夫薩克森、露西圖魯蓋胡克和安琪拉貝瑟。