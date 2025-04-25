蕾菈夢幻合體正妹DJ健身　「上下片流出」網羨：想報名

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蕾菈日前宣布自己將進行增肌計畫，不時會透過社群分享體態的她，最近透過IG曬出一段DJ藍星蕾坐在自己身上陪健身的影片，火辣畫面曝光後，立即吸引粉絲朝聖，同時也紛紛留言表示羨慕：「哪間健身房？我想報名。」

▲蕾菈（圖左）分享藍星蕾陪健身的影片。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

透過蕾菈分享的影片可見到，她身穿紫色運動內衣，藍星蕾則穿粉色運動內衣，兩人皆展現火辣身材曲線。蕾菈將身體靠在健身房裡的重量訓練椅上，表情相當專注，並用手扶著藍星蕾的腰，藍星蕾則坐在蕾菈身上，雙手握住她的手腕。兩人的近距離健身畫面曝光後，吸引大批網友按讚，同時也紛紛留言表示「羨慕」、「蕾香魅生」、「好強的腰力」、「哪間健身房？我想報名。」

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▲蕾菈（圖左）最近積極健身維持體態。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

事實上，蕾菈去年1月曾發文透露，自己半年的時間內從63公斤瘦到51公斤，體脂率也從33.9%降到25.2%。事隔1年多的時間，她再透過社群PO出體脂率降到18%的正面照，火辣體態羨煞不少女粉絲。最近積極健身的她更強調，至今從未停止重訓與飲控，也沒有做任何跟瘦身有關的醫美，近年更沒有業配任何減肥產品，「現在的身材是我長期以來的努力，不想輕易地被誤會。」

▲蕾菈（圖左）PO健身片掀起網友討論。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）