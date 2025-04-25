林采緹認了做「私密處雷射」！變超緊：棉條很難塞 6年困擾也改善

記者潘慧中／綜合報導

林采緹儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她24日便在社群網站坦言，當天做了關於私密處的「G緊雷射」，不但解決了她長達6年的困擾，妹妹也確實緊得「超級有感」！

▲林采緹承認做私密處雷射。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



林采緹在Instagram限時動態透露，這項療程總共要做3次，「上個月做完第一次整個嚇翻」，原因是產後困擾了她整整6年的漏尿問題，居然明顯改善了！

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不只這樣，林采緹坦言私密處真的有顯著變緊的感覺，「棉條竟然變得很難塞！真的不誇張！」因此，當她24日去做第二次療程時，心情是非常期待的，很推薦和她有一樣私密處煩惱的女孩們。

▲林采緹近況照。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



事實上，林采緹年初曾坦言，每個月都要花很多錢保養、美容身體，若真的從頭算到腳的話，她解釋因為懶得洗又多又長的頭髮，所以都去髮廊洗頭，「一次都落在500塊，一個禮拜至少洗兩次」，加上護髮，每月光是頭髮就要花至少5千元。

▲林采緹為了保養不遺餘力。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



睫毛和臉部保養品的部分，由於有贊助和支持姊姊的品牌，林采緹省下了9500元。清粉刺也是她定期會做的事情，大約要花超過2千元，保健食品對她來說更是不可少，每月至少要花3千元左右。

▲育有一個小孩的林采緹依然保持好身材。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



不只這樣，林采緹每年都要花6萬打電波，平均下來，每個月支出5千元；每個月按摩一到兩次，大約要花4千元。扣除睫毛和臉部保養品的部分，她每月平均要花將近2萬元保養，「還不算買化妝品、買衣服」，她哭笑不得地說，「養我自己就好累。」