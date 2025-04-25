樂天女孩Mika上演「空中一字馬」 曾代表國家征戰美國奪牌

記者葉文正／台北報導

樂天桃猿在大巨蛋主場對戰的第二天，與電影《不可能的任務》聯名合作主題日。賽前，「樂天女孩」與中華大學競技啦啦隊共同帶來一段結合高難度技巧的華麗開場舞，其中曾是競技啦啦隊國手的Mika更展現驚人的「空中一字馬」，讓現場球迷驚呼連連。

▲Mika上演空中一字馬。（圖／樂天桃猿提供，翻攝CPBL轉播）。



談到表演當下的心情，Mika坦言：「今天上場前其實有一點點緊張，希望自己能表現得很好飛得很高，另一方面也希望隊友們能夠安心，所以我的緊張是看不出來的！」她也以滿滿正能量鼓勵隊友：「不用擔心，一定可以做到的！只要美美的，漂亮的展現出來就好了！」最後成功演繹出「不可能的任務」主題，讓她興奮直呼：「樂天女孩勇於嘗試真的超棒的，我愛大家，愛總監，謝謝球團！」

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▲樂天女孩上演競技體操。（圖／樂天桃猿提供）



擁有將近十年競技啦啦隊經驗的Mika，回憶起一路走來的訓練過程，「一開始真的蠻辛苦的，競技啦啦隊其實需要一些體操的展現動作，對我們一般人來說，就是要從肌力跟肌耐力慢慢練起來。」她坦言曾經也怕高、怕摔，但靠著教練的觀念與與隊友間的信任默契，讓她逐漸克服恐懼，「我相信我的隊友一定會把我接住。」

▲穎樂。（圖／樂天桃猿提供）。



曾代表國家出戰ICU世界啦啦隊錦標賽的Mika，至今難忘穿上國手制服，在美國佛州拿下銅牌的那一刻，「在各國面前展現出訓練好的流程，那真的是我永生難忘的時刻。」



如今轉戰樂天女孩的Mika，依舊保持良好體態。她透露自己的飲食方式屬於有彈性的控制，「沒工作一天大概吃兩餐，工作完會讓自己吃想吃的，但會有熱量分配與卡路里控制。」最後她也強調，每一項專業領域都是努力不斷地訓練，花時間下功夫，「女孩們也都非常的棒，希望大家多多給我們鼓勵，也多多支持我們樂天女孩！」