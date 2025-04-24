TOP10大洗牌！2025人氣啦啦隊女神票選「最新戰況」　李雅英暫居第一

立刻點我去投票！

記者劉宜庭／綜合報導

由FansWorld粉絲窩推出的「2025人氣啦啦隊女神票選」活動火熱進行中，各大女神為回應粉絲熱情，紛紛加碼送出簽名照、應援小物等獎品，目前贈品清單已高達45項，讓應援氣氛更添話題，20日至24日短短4天之間，票選榜單更出現大洗牌現象，令人眼睛為之一亮！

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票選活動仍在持續進行中，最終「人氣啦啦隊女神」冠軍會花落誰家仍充滿變數，大家快去支持自己最愛的女神哦！

▲備註：統計時間分別為2025/04/20 10:28及2025/04/24 12:53。

每位啦啦隊成員都是球場上的亮點，她們用笑容、舞蹈和滿滿熱情撐起賽事氣氛，是球迷眼中的最佳後援。現在，透過 FansWorld 粉絲窩，粉絲也能為心中的應援女神投下關鍵一票，讓這個球季因為你的參與，變得更有溫度、更有力量！

活動時間：

即日起~2025/05/12 23:59

抽獎贈品：

1.利百代 限定款多功能登機行李箱 乙個 價值6000元（共抽 2 人）

2.萊爾富 中杯美式咖啡兌換券10張套組（共抽 30 人）

3.加碼二重抽！

凡投票給指定啦啦隊員，並且符合抽獎資格，就有機會再獲得相對應的女神或啦啦隊週邊哦！



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