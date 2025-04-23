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HowHow復刻BL劇甜寵劇情！對象竟是藍亦明　被「椅子咚」心動了

記者黃庠棻／台北報導

LINE TV為慶祝成立十週年，特邀百萬人氣YouTuber「HowHow」拍攝紀念企劃影片，復刻BL劇《獨佔接班人》，與夥伴藍亦明組成CP，上演禮儀師與追夢少年間的愛情與甜虐糾葛，接連祭出曖昧擦嘴角、霸氣椅子咚等浪漫橋段，粉紅泡泡滿點。

▲HowHow與藍亦明重現《獨佔接班人》上演BL情。（圖／LINE TV提供）

▲HowHow與藍亦明重現《獨佔接班人》上演BL情。（圖／LINE TV提供）

而《獨佔接班人》的「本尊」演員們毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、孫麥傑、紀欣伶則特別為LINE TV十週年錄製祝福影片，本週五（25日）晚上8點更將在終映會上與觀眾一同觀看大結局，還有未公開的獨家限定影片，演員青澀時期即將曝光，活動更加碼升級三大互動福利，還同步贈送漫畫試閱本與胸章等週邊小禮。

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▲HowHow與藍亦明重現《獨佔接班人》上演BL情。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》即將播出大結局。（圖／LINE TV提供）

HowHow在影片中飾演想成為歌手的追夢少年，起初不願接受王牌禮儀師藍亦明的接班訓練，直言「我很怕屍體，也很怕鬼，我不可能當禮儀師的啦」藍亦明見狀直接霸氣椅子咚說「傻瓜，有我在，你怕什麼。」曖昧指數爆棚，HowHow的內心獨白更跑出「為什麼，遇到他我就沒辦法反抗？」的戀愛前奏。

▲HowHow與藍亦明重現《獨佔接班人》上演BL情。（圖／LINE TV提供）

▲HowHow與藍亦明重現《獨佔接班人》上演BL情。（圖／LINE TV提供）

後續還結合影集《黑盒子》的奇幻元素，讓HowHow被困在「同一天」，撒糖片段也不斷重置，雙向互動CP感十足，讓觀眾看了紛紛笑稱兩人「是真愛」、「這才是我要的BL」。

▲HowHow與藍亦明重現《獨佔接班人》上演BL情。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》即將播出大結局。（圖／LINE TV提供）

《獨佔接班人》本週五將迎大結局，預告釋出多段高甜吻戲，播出前就引發粉絲期待，活動現場更升級三大福利，首先新增「心願便利貼板」，粉絲可寫下最想看到的互動畫面，貼紙有機會被選入「紀導小劇場」，在紀欣伶擔任「導演」的情境下，指導重現或改編經典畫面，由演員即興詮釋。

▲HowHow與藍亦明重現《獨佔接班人》上演BL情。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》即將播出大結局。（圖／LINE TV提供）

「圖章CP」徐瑋澤、朴靖恆也喊話粉絲一起到現場，來看他們的續作「戀之麻辣鍋」，期待更多火花；另外當天的「Hi-Bye」晉級成可以跟全體演員擊掌的「Hi-Touch」，最後更將抽出幸運觀眾與六位主演1對6合照，購票詳情請見LINE TV官網。

▲HowHow與藍亦明重現《獨佔接班人》上演BL情。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》即將播出大結局。（圖／LINE TV提供）

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