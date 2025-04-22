《黑澀會》出身被看輕？小薰自爆「被導演丟檳榔」　一年沒戲拍：想回家賣魚

記者蕭采薇／台北報導

從節目《我愛黑澀會》出身的演員小薰（黃瀞怡）自新人嶄露頭角，經歷演藝路上的起伏洗禮，堅持自我，終於在演員路上獲得認同。小薰坦言，曾在等戲的時候被導演拿檳榔丟頭，也體會到「夢想這條路不會那麼順遂」。

▲小薰（中）與觀眾互動熱烈贏得滿堂彩。（圖／中山73提供）

小薰受邀現身臺中市唯一藝術影院「中山73影視藝文空間」，開講「相信自己能做到—從加入黑澀會談起」，首次與觀眾近距離面對面，回顧20年演藝路，吸引不少粉絲慕名前來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小薰出生於石門水庫仙島，小時候家中只能收看老三台，身為當時最紅劇集《還珠格格》的忠實觀眾，小薰逐漸萌發演員夢，卻被母親吐槽「講話結巴不可能」，然而小薰不肯放棄，堅信自己總有一天能演戲，並自《我愛黑澀會》成團出道後接演不少劇集。

▲小薰因非科班的新人身分備受忽視，竟有整整一年沒戲可拍。（圖／中山73提供）

然而她卻因非科班的新人身分備受忽視，竟有整整一年沒戲可拍，還因此萌生回家鄉賣魚的念頭。令人驚訝的是，小薰自爆曾在等戲的時候被導演拿檳榔丟頭，但對演戲的熱愛讓她決定獨自承受，也體會到「夢想這條路不會那麼順遂」，決心持續磨練演技，逐漸屢獲肯定。

值得一提的是，小薰演出電影《只要我長大》並勇奪台北電影獎最佳新演員後，便與導演陳潔瑤情同姊妹。在經歷母親過世的人生巨變後，找到全新的自己。有趣的是，小薰在電影《哈勇家》中演出嬸嬸一角，為了完美詮釋部落婦女的豪爽，褲子從M號穿到XL號，並在部落與族人們共同生活，重溫童年與父母的生活、找到愛演戲的初衷。

▲小薰坦言在經歷喪母之痛後，更能體會並詮釋不同角色的複雜情感。（圖／中山73提供）

小薰也坦言在經歷喪母之痛後，更能體會並詮釋不同角色的複雜情感，也決定更加努力「讓媽媽以我為榮」。從偶像團體嶄露頭角，始終堅持演員夢想，從不受重視到被獲肯定，坦言「自己曾在谷底，但現在站在這裡」，直言把本分做好，改變就會被看到。小薰最新演出作品《五花肉》，也將在下個月於「中山73」免費放映。