黃子佼藏12少女「586部性影像」　林心如罕見撂重話：無法容忍！

記者黃庠棻／台北報導

藝人黃子佼因持有35名少女性影像多達2259個檔案，一審被判台北地院判刑8個月，現正上訴高院審理中，台北地檢署持續清查黃子佼的扣案硬碟，再發現另有12名少女受害，總計586個性影像檔。對此，林心如今（22）日出席珠寶活動也罕見說出重話。

▲藝人黃子佼涉及《兒少條例》。（圖／記者李毓康攝）

林心如今（22）日出席首飾品牌舉辦的《The Bows》頂級珠寶展，被問到早上黃子佼案件再發現另12名少女受害，硬碟中有不少擺M字腿露出隱私部位的畫面，她撂下重話「對於兒少犯罪性侵、家暴、虐待，包括非法持有影片讓人購買，都是無法容忍。」

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▲林心如對黃子佼撂重話。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，林心如也被問及對於之前大動作在YouTube回歸的宥勝一事有何看法，她則認為「因為牽扯到犯罪事實，應該要做出能讓大眾可以接受的處理方式」，對於黃子佼、宥勝的醜聞都罕見發表強硬的意見。

▲林心如撂重話。（圖／記者黃克翔攝）

此外，林心如今（22）日穿著一套平口黑色連身褲現身，脖子、手指都戴上昂貴珠寶、珍珠，總共要價3260萬元。講起母親節將至，她透露會與婆婆、媽媽一同慶祝，目前擔任戲劇製作人的她正忙於《有愛我們床上談》的拍攝，目前新作品已經拍一個月了。