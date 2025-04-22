SJ東海曝光「私下癖好」！　韋禮安一聽嗨翻：會留空房間給他

▲韋禮安和東海合作中文歌。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

韋禮安和SUPER JUNIOR東海聯手推出中文單曲〈最好的朋友〉，韋禮安為了這首歌，飛往首爾為東海配唱，東海更是有備而來，在練歌的歌詞上有中文、韓文翻譯以及拼音，做足功課，東海也幽默地說：「能夠跟和我長得真的很像的韋禮安一起合作，真的既激動又期待；他的聲音真的太好聽了！那就麻煩他以這首歌曲代替我活動了！」讓韋禮安笑翻。

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▲東海為了演唱中文歌做足功課。（圖／索尼音樂提供）



韋禮安和東海在錄音空檔也聊開了，請教東海關於錄音前的準備，熱愛健身出名的東海分享自己的開嗓習慣是在早上起床後、錄音前，先做40分鐘的有氧跟1個半小時的重訓，接著好好地吃飯後再喝一杯茶或咖啡；因為他的行程常常需要坐車移動，他也喜歡開車，所以會在車裡面唱歌，通過運動身體熱起來後可以醒醒嗓子，再喝個茶或咖啡，接著在車裡練唱，這就是他錄音之前的例行公事。



東海也很好奇韋禮安的舞技如何？韋禮安直搖頭說不太好，東海則表示其實跳舞跟打籃球原理一樣，像打籃球有投籃、或運球這些動作，都是一種律動，所以他覺得如果有打球的人學跳舞的話一定可以跳得很好，「我小時候也很喜歡籃球、足球、手球，覺得那些都是律動的一環，跟跳舞有滿多關聯的，所以跳舞絕對不會很難的。」讓會打籃球的韋禮安聽了直呼現在對舞蹈信心大增，「我會再努力看看舞蹈這個部分！」



韋禮安和東海合作愉快，韋禮安特別用韓文表示感謝，「這次能和東海哥合作真的很開心，下次東海哥來台北的話，我會幫哥準備他專屬的房間。」東海幽默回應：「給我一個房間，還要一起運動、一起吃藍莓跟雞胸肉。我也很喜歡做家事、我每天都在家打掃、煮飯、洗衣服、洗碗跟倒垃圾，在家休息的時候我最喜歡做這些事。」韋禮安開玩笑說：「那東海哥來台北一定要來我家，很多家事可以給東海哥做。」



