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「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇（又稱：微短劇）近兩年發展迅速，甚至衝擊到長劇收視、網路播放量，甚至串流平台會員也跟著外流，然而短劇題材尺度越玩越大也引發正反面評價。近期一部短劇《釣系嬌嬌小美人在修羅場求生》因出現2男同時吻1女的激情場面，尺度太大結果遭火速下架。

▲▼大陸又有短劇被下架！2男車內吻1女畫面太激烈引發議論。（圖／翻攝自微博）

▲大陸又有短劇被下架！2男車內吻1女畫面太激烈引發議論。（圖／翻攝自微博）

《釣系嬌嬌小美人在修羅場求生》改編自同名小說，女孩穿書變成惡毒女配角，因為嫉妒女主角，企圖勾引女主角身邊所有男人，包括躺在床上的矜貴反派大佬，浴室跪著清冷學霸，傲嬌竹馬正被下藥，還有未婚夫是京圈太子爺，任務是要成功自救，不然會被瘋狂報復到慘死。該劇演員選角都是短劇界頗具知名度的演員，劇中女主角要破解修羅場，其中一幕搭車行進隧道中，視線昏暗，被面前的未婚夫吻上，突然坐在另一旁的矜貴大佬也偷吻她肩膀，形成2男搶吻1女的激情畫面。

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▲▼大陸又有短劇被下架！2男車內吻1女畫面太激烈引發議論。（圖／翻攝自微博）

▲《釣系嬌嬌小美人在修羅場求生》是穿書題材，描述女孩穿書變惡毒女配，任務是要解決1女勾4男的修羅場。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸又有短劇被下架！2男車內吻1女畫面太激烈引發議論。（圖／翻攝自微博）

▲劇中出現2男車內吻1女的激情畫面，結果吻戲被刪，整部戲也下架了。（圖／翻攝自微博）

然而2男吻1女的畫面隨即引發批評，大陸網友紛紛議論「現在短劇這麼顛嗎」、「這段能過審？」、「世界已經變成這樣了嗎」。而這段畫面不僅被刪除，新劇上線不到3天就被下架，網友錯愕稱「出去吃個飯，回來下架了，我才剛看了開頭，無語」、「看了3集怎麼給我下架了」、「我服了清朝人現在你開心了」、「能不能讓我演兩集」。

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