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孫綻否認分手米可白…發聲強調「我們很好」　曾上節目喊水某！

記者黃庠棻／台北報導

藝人米可白與孫綻在2024年8月底才正式公開認愛，目前兩人穩定交往已有2年時間，小倆口戀情受到各界的祝福，先前出席活動時也會在採訪中低調放閃，沒想到卻在今（22）日被週刊爆料因為「水電費爭吵」而分手，對此孫綻也透過經紀人回應。

外送用▲▼米可白10天學會游泳　同框孫綻放閃：都沒缺席。（圖／翻攝自Facebook／米可白、孫綻 Sean Sun）

▲米可白傳出分手孫綻。（圖／翻攝自Facebook／米可白、孫綻 Sean Sun）

米可白與孫綻因為合作戲劇《追分成功》假戲真做，卻在今（22）日傳出分手消息，小倆口產生摩擦的導火線傳出是因為女方忙著拍戲而逐漸疏離，雙方私底下也為了房租、水電費而爭吵，據傳兩人的「經濟差異」為分開的主因。

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▲米可白放閃孫綻。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲米可白傳出分手孫綻。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

孫綻過去曾在談話性節目中放閃，講到米可白言語中都是滿滿的粉紅泡泡，他透露女友不讓自己在生活中用劇中的暱稱來稱呼她，笑說「她說不能叫她『水某』，因為她說『這是你在戲裡面叫人家的暱稱，所以你不能這樣叫我，你要嘛就想一個新的，要嘛你就不要這樣叫』。」

▲▼孫綻認想婚：我也想擁有　曝米可白交往細節「被禁叫她水某」。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲孫綻曾在節目中放閃米可白。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

如今傳出分手消息，孫綻透過經紀公司回應「我們兩個現在很好，真的很謝謝大家關心，再請多多關注我們的工作吧。」而米可白則是透過經紀人回應「感情ㄧ直以來就都是順其自然，現在都好，謝謝大家的關心。現在最重要的是把戲拍好，把錢錢身體照顧好，這是目前最重要的事。」

▲孫綻出席璀璨之星總決賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫綻否認分手米可白。（圖／記者林敬旻攝）

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