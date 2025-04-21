周杰倫、山下智久東區街頭「0遮掩合體」！　私下行程曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

日本男神山下智久近期低調造訪台灣，與「周董」周杰倫私下合體，讓雙方粉絲驚喜不已。2人繼18日在社群平台曬出遊玩合照後，昨（20日）又分享一系列私下行程，也公開在台北東區街頭的0偽裝合影，引發關注。

▲▼山下智久、周杰倫合體。（圖／翻攝自IG／jaychou）



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周杰倫昨日透過IG限時動態曬出多張照片，分享陪山下智久在台灣遊玩的點點滴滴，照片中可見2人去了周杰倫的服裝品牌店鋪，也在台北東區逛街，並前往日料店享用美食。周杰倫還不忘附上文字幫忙做宣傳：「＠tomo.y9（山下智久IG帳號）也開了小紅書，記得去支持一下喔。」之後山下智久也轉發周杰倫的限時動態，感謝對方的照顧，並直呼「永遠不會忘記這趟旅程」。

▲山下智久與周杰倫在東區街頭合照。（圖／翻攝自IG／jaychou）



▲山下智久感謝周杰倫的照顧。（圖／翻攝自IG／tomo.y9）



山下智久18日曾曬出與周杰倫合照，身後則有周董的收藏畫作，推測地點是在周董家；之後周杰倫又PO出與對方在咖啡店裡的合照，且2人都沒有遮掩大方露面。有網友便在Threads分享於咖啡廳巧遇2位巨星的珍貴經歷，讓許多人直呼羨慕。

▲周杰倫、山下智久現身咖啡廳。（圖／翻攝IG／jaychou）